محمد بن راشد: فرحة عربية كبيرة صنعها محاربو الصحراء

المصدر: دبي ــ البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منتخب الجزائر بفوزه بكأس الأمم الأفريقية أمس.

وقال سموه على «تويتر»: «ألف مبروووك لمحاربي الصحراء منتخب الجزائر فوزه بكأس الأمم الأفريقية، فوز مستحق، ومباراة رائعة، وفرحة عربية كبيرة صنعتها الجزائر».

وتوج المنتخب الجزائري لكرة القدم مسيرته الناجحة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين، وأحرز لقبه القاري الثاني إثر فوزه الثمين 1 / صفر على نظيره السنغالي أمس في المباراة النهائية بأسرع هدف في تاريخ البطولة منذ 1980. واستعاد المنتخب الجزائري اللقب بعد غياب 29 عاماً.

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