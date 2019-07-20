الأبيض الشاب يغادر غداً إلى معسكر سلوفينيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تغادر غداً عبر مطار دبي الدولي بعثة منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001 متوجهة إلى سلوفينيا لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى 10 أغسطس المقبل ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020، وبطولة غرب آسيا في فلسطين التي تقام من 22 أغسطس إلى 1 سبتمبر المقبل.

واختار المدير الفني فيردو ميلين 26 لاعبا للمعسكر هم: سيف الزعابي، ياسر حسن البلوشي «اتحاد كلباء» فهد بدر طارش «الإمارات»، سلطان عمر الزعابي، عبد الله محمد الرميثي «بني ياس»، راكان وليد صالح، زايد سلطان الزعابي، هزاع سبيت خاطر، مبارك أحمد سالم، نواف سالم الحارثي، محمد عبد الله الوافي، عبد الله أبوبكر حسين «الجزيرة»علي عبد الله النقبي «خورفكان»، مايد علي الطنيجي «الرمس»، حارب عبد الله سهيل، عبد العزيز محمد البلوشي، محمد عيسى جاسم، حمدان حميد حسن، خليفة يوسف عتيق، عبد الرحمن عادل محمد «شباب الأهلي دبي)، عيسى خلفان الحراصي» العين«حمد عبد الله المقبالي، حمد محمد القيوضي» الفجيرة«، محمد عبد الرحمن إبراهيم» النصر) شهاب أحمد لشكري «الوصل» zراشد عبد الله مال الله «الوحدة».

وأكد بدر أحمد مدير منتخبنا أن معسكر سلوفينيا محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخب للتصفيات، مشيرا إلى أن التجمع الداخلي شهد اجراء اختبارات بدنية لكافة اللاعبين إلى جانب الفحوصات الطبية،وقال:معسكر سلوفينيا يشهد إقامة 4 مباريات ودية الأولى مع المنتخب السلوفيني يوم الجمعة 26 الجاري، والثانية مع نادي ديموزالي السلوفيني الخميس 1 أغسطس، والثالثة ستكون أمام نادي أولمبيا السلوفيني يوم 6 أغسطس، والمباراة الأخيرة أمام المنتخب الكرواتي 8 أغسطس.