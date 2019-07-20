بني ياس يعلن رسمياً عدم التجديد مع «العميد»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

فجر نادي بني ياس مفاجأة بالإعلان رسمياً عن عدم تجديد تعاقده مع يوسف جابر قائد الفريق وعميد لاعبي الدولة، بهدف الاعتماد على نجوم صاعدين صغار السن، حسب التصريحات الرسمية التي نشرها النادي على موقعه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على لسان عبد الله الغيلاني عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم.

ويعد عدم التجديد مع يوسف جابر «34 عاماً» مفاجأة بعد المستوى المتميز الذي قدمه في الموسم الماضي، ومشاركته في 26 مباراة بالدوري «العلامة الكاملة» محرزاً خلالها 3 أهداف، مع تقديمه لمستوى متميز على الرغم من مشاركاته في خانة الظهير الأيسر التي وظفه فيها المدرب السابق كرونوسلاف لتغطية النقص الذي كان يعاني منه الفريق، وأكد تألقه حتى المراحل الأخيرة على جائزة نجومية الموسم التي كان قريباً منها.

فرصة

وقال عبد الغيلاني إن نادي بني ياس داعم رئيسي لكل أبناء البلد من لاعبين مواطنين ومواليد ومقيمين تنفيذاً للرؤية المستقبلية، وأن ذلك جعل ناديه يمنح الفرصة للشباب والناشئين القادرين على العطاء من أجل بناء جيل مستقبلي يمكنه الدفاع عن شعار السماوي.

وأضاف: من خلال هذا المنطلق قررت شركة كرة القدم عدم التجديد مع يوسف جابر الذي قدم خلال السنوات الماضية ما فيه الكفاية والآن جاء الدور على نجوم جدد وصاعدين بإمكانهم حمل راية بني ياس عالياً ويلعبون من أجل الشعار ويطمحون لإثبات أنفسهم.

وأكد الغيلاني أن أبواب ناديه مفتوحة أمام الشباب الطامح لإثبات مقدراته وتبني المواهب الطموحة.