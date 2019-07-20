الشارقة يستعد في هولندا من دون الأجنبي الرابع

المصدر: الشارقة ـ عماد الدين إبراهيم

تغادر اليوم بعثة فريق الشارقة إلى هولندا في إطار تحضيراته الخارجية للموسم الجديد دون أن تحسم شركة كرة القدم موقف «الأجنبي الرابع» في صفوف الفريق رغم نجاح الشركة في إكمال المفاوضات مع لاعب برازيلي ليحل محل ويلتون سواريز الذي انتقل إلى نادي الوصل، وكان اللاعب في الأيام الماضية تحت مرصد مدرب الفريق عبد العزيز العنبري الذي أبدى موافقة مبدئية لضمه للفريق بعد أن تم صرف النظر عن الخيارات الأخرى من الصين والسعودية.

ويستمر المعسكر الخارجي لمدة 20 يوماً وتضم البعثة 48 عضواً منها 31 لاعباً، ويتضمن المعسكر 3 مباريات ودية للفريق ومن المقرر أن يلعب أولى ودياته 29 يوليو أمام فريق محلي ويخوض مباراته الثانية 4 أغسطس أمام أحد الفرق الخليجية التي تعسكر في هولندا، ويختتم الفريق مبارياته الودية يوم 8 أغسطس أمام فريق التعاون السعودي قبل أن تعود البعثة إلى الدولة في اليوم التالي ولم يقرر الجهاز الفني بعد إمكانية لعب الفريق مباراة ودية بالدولة قبل أولى مبارياته بالموسم أمام بني ياس يوم 22 أغسطس في كأس الخليج العربي.

تجمع

وكان الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي استهل إعداده بالتجمع الداخلي للاعبين بالفحص الطبي بإشراف الجهاز الطبي بالنادي وبدأ التدريبات 8 يوليو بصالة الجيمانزيوم والملعب الفرعي باستاد خالد بن محمد تحت إشراف عبد العزيز العنبري.