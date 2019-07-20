بعثة النصر إلى معسكر نورنبرغ اليوم

المصدر: دبي-علي الظاهري

تغادر بعثة فريق الكرة بنادي النصر إلى ألمانيا اليوم عبر مطار دبي الدولي، للانتظام في معسكر الإعداد الخارجي في مدينة نورنبرغ الذي يستمر حتى 15 أغسطس المقبل. وسيخوض «العميد» 4 تجارب ودية متدرجة المستوى استعداداً للموسم الجديد.

ويرأس البعثة ثابت سهيل، عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، مشرف الفريق الأول، ومن المقرر أن يلتحق بالبعثة في ألمانيا لاعبو منتخبنا الوطني طارق أحمد، حبيب الفردان ومحمد العكبري،وثنائي المنتخب الأولمبي جاسم يعقوب وسعيد سويدان عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني.

ويتطلع الجهاز الفني تحت قيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي إلى الوصول للجاهزية المطلوبة للموسم الذي يتطلع فيه الفريق إلى تحقيق نتائج أفضل من أجل العودة إلى منصات التتويج على مستوى مختلف البطولات بعد إنهائه الموسم الماضي بالمركز الثامن فضلاً عن الخروج من المنافسة على كأس صاحب السمو رئيس الدولة من دور الـ 8،ومسابقة كأس الخليج العربي في نصف النهائي على يد فريق شباب الأهلي.

جانب بدني

وأنهى الفريق تحضيراته الداخلية ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد والتي استمرت لمدة 10 أيام ركز فيها الجهاز الفني على الجانب البدني لاستعادة جانب من جاهزية اللاعبين، وشملت أيضاً إجراء الفحوصات الطبية الشاملة التي تمت بمقر النادي على مدار 4 أيام ثم انخرط بعدها اللاعبون في مرحلة التدريبات.

ويحصل الفريق على راحة قصيرة لمدة 48 ساعة عقب العودة من ألمانيا قبل الدخول في مرحلة الإعداد الثالثة التي تستمر حتى الجولة الافتتاحية لكأس الخليج العربي التي يستضيف فيها «العميد» فريق اتحاد كلباء 23 أغسطس المقبل على استاد آل مكتوم.

ونجح «العميد» في حسم العديد من الملفات قبل شد الرحيل إلى معسكر الإعداد أبرزها غلق ملفي المحترفين الأجانب واللاعبين المقيمين إلى جانب التعاقد مع مجموعة من اللاعبين المواطنين مما سيمهد عملية الوصول إلى حالة الانسجام المطلوبة بين اللاعبين المتواجدين في الفريق.

أسماء جديدة

ويعزز النصر صفوفه في الموسم الجديد بمجموعة جديدة من اللاعبين بعد التعاقد مؤخراً مع 10 لاعبين وهم كل من التشيلي استيبان بافيز لاعب نادي كولو كولو والبرتغالي انتونيو جوزيه كارفالو الملقب بـ «توزي» لاعب فريق فيتوريا غيمارتش، والذي سيشغل مركز صانع الألعاب، وبراندلي كواس لاعب منتخب كوراساو والقادم من فريق هيراكليس الهولندي، واللاعبون المواطنون هم لاعب خط الوسط حسين عبد الله القادم من العين ومدافع اتحاد كلباء يعقوب البلوشي ولاعب الارتكاز مهند خميس من نادي الفجيرة وهزاع سالم القادم من الوصل.

ونجح النصر في ضم 3 لاعبين مميزين في فئة المقيمين، وهم الثنائي البرازيلي جابرييل فالينتيني «19 عاما» القادم من فريق جوفينتود ومواطنه غلوبير دوس سانتوس «19 عاما» مدافع فريق بوتافوغو والتشادي محمد فوساري «19 عاما» القادم من الاتحاد السعودي، الذي يعد أحد أبرز اللاعبين الصاعدين في دوري الرديف السعودي.

تراخيص

استضافت شركة النصر لكرة القدم ورشة عمل بعنوان «التحكيم» وهي إحدى متطلبات تراخيص الأندية والتي تهدف إلى إطلاع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم على أبرز التعديلات في قوانين اللعبة.