الوحدة يتعادل مع ادو دين هاغ ودياً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تعادل الوحدة مع فريق ادو دين هاغ الهولندي 1-1 في ختام معسكره الإعدادي في هولندا في تجربته الودية الخامسة، ويستعد الفريق خلال المعسكر لدوري أبطال آسيا والموسم المحلي، وقدم الفريقان مباراة قوية تقدم فيها صاحب الأرض لكن المخضرم إسماعيل مطر نجح في إدراك التعادل، وتعود بعثة «العنابي» مساء اليوم إلى أبوظبي.

ودفع المدرب الهولندي موريس شتاين خلال التجربة بعناصر التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها أمام النصر السعودي في ذهاب دور الـ16 من البطولة الآسيوية في الخامس من أغسطس المقبل، وضمت التشكيلة، محمد الشامسي «حارس المرمى»، حمدان الكمالي، عبدالله الكربي، شانغ ريم، الحسين صالح «الدفاع»، محمد برغش، ميلسي، وإسماعيل مطر «الوسط»، ليوناردو، خليل، تيجالي «الهجوم»، مع إشراك مجموعة من اللاعبين خلال الشوط الثاني.

إشادة

وأشاد الهولندي موريس شاين المدير الفني للوحدة بمعسكر الإعداد الخارجي ووصفه بالجيد والمفيد، وقال: قضينا 3 أسابيع من العمل الجيد مع اللاعبين كان عنوانها الجدية، وتميزت برغبة الجميع في الاستعداد لتقديم موسم رائع ومميز.

وعن المواجهة الأخيرة قال: لعبنا مباراة هي الأفضل في المعسكر أمام ايدو دين هاغ، وهو من الفرق القوية في الدوري الهولندي وأعتقد أنها كانت تجربة مميزة استفدنا منها كثيراً، لدينا مباراة أخرى تعد بروفة أخيرة قبل مواجهة النصر السعودي أمام اتحاد جدة يوم 30 أغسطس، وسيظهر من خلالها الفريق بصورته النهائية.. وأضاف: رغم أن المباراة أمام هاغ انتهت بالتعادل، لكن فريقي قدم أداءً جيداً وخلق العديد من الفرص وكان الأقرب للفوز، وأنا سعيد لرؤية اللاعبين يقاتلون داخل الملعب ويدافعون ويهاجمون بمستوى واحد وبطريقة أكدت جاهزية جميع العناصر، لكن مازال ينتظرنا الكثير من العمل حتى نصل إلى مستوى أفضل.

وحرص الجهاز الفني الجديد خلال التجارب الودية السابقة على الدفع بأكثر من تشكيلة سعياً للوصول إلى القائمة النهائية التي سيخوض بها الفريق المباراة المهمة أمام النصر السعودي. وحسب البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني سيخضع الفريق لراحة قصيرة، 48 ساعة، بعد العودة ثم يواصل الإعداد بتدريبات يومية حتى مواجهة الاتحاد السعودي ودياً 30 أغسطس.

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أدى الوحدة خلال معسكر هولندا 5 مباريات ودية فاز في الأولى على جلوبال اكاديمي 3-0 وتعادل في الثانية سلبيا أمام اف سي تونتي، وخاض مباراته الثالثة أمام في سي اس وانتهت بالتعادل 3-3، وخسر المباراة الرابعة أمام جرافشاب 0-4 وتعادل في اللقاء الأخير فريق ادو دين هاغ 1 -1.