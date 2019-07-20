الوصل يخاطب اتحاد الكرة لإقامة محاضرة تثقيفية للجماهير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي الوصل عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن مخاطبته اتحاد كرة القدم، لإقامة محاضرة تثقيفية بالنادي لإطلاع جماهير«الإمبراطور» على أبرز التعديلات في قوانين الكرة.

وتاتي هذه الخطوة في إطار إدراك إدارة الوصل أهمية تثقيف الجماهير وإطلاعها على آخر مستجدات اللعبة ما يسهم في تقليل حدة التعصب.

ومن جانب آخر، استضافت شركة الوصل لكرة القدم ورشة عمل «التحكيم» التي نظمها اتحاد الكرة، بحضور كافة لاعبي الفريق الأول لنادي الوصل.

واطلع اللاعبون خلال الورشة على أبرز تعديلات قوانين كرة القدم

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة درج سنوياً على إقامة مثل هذه الورش لإطلاع لاعبي الأندية على أبرز تغييرات قوانين اللعبة.