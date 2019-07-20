القدوة الحسنة سلاح تطوير أداء شباب التحكيم

المصدر: دبي - العوضي النمر

خطوة جيدة تخطط لها لجنة الحكام في اتحاد الكرة، من خلال تطبيق تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل، بإسناد مهمة مراقبة أداء حكام المراحل السنية إلى عدد من الحكام الدوليين الحاليين أمثال محمد عبدالله، ويعقوب الحمادي، وسلطان عبدالرزاق، وعمر آل علي، وعادل النقبي، وغيرهم من قائمة حكام النخبة الآسيوية، مع السعي لتوفير تدريب عملي لحكام المراحل لدعمهم.

وتهدف التجربة إلى توفير قدوة حسنة للكوادر الشابة التي تخطو أولى خطواتها في دنيا التحكيم، من خلال وجود فرصة التعلم والاستفادة من خبرات الحكام الدوليين، وتسهم تلك الخطوة في زيادة تركيز قضاة الملاعب الجُدد ما يمكنهم من تقديم الأداء المتميز عند إدارة المباريات، وتقليل الأخطاء والحد من شكاوى الأندية المتزايدة على أداء الحكام الجدد نتيجة قلة خبراتهم.