استاد زعبيل يستضيف الاتحاد السعودي وذوب آهن بدوري الأبطال

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اختيار استاد زعبيل بنادي الوصل كملعب محايد لاستضافة مباراة الاتحاد السعودي وذوب آهن الإيراني في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا والمقررة 5 أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن في بداية الشهر الحالي عن اختيار استاد «آل مكتوم» بنادي النصر ليكون الملعب المحايد الذي يستضيف اللقاء، قبل اعتذار النصر عن استضافة المباراة.

وأكدت مصادر لـ «البيان الرياضي» أن نادي الاتحاد السعودي خاطب نادي الوصل، والذي رحب بفكرة الاستضافة، فقام النادي السعودي بإبلاغ الاتحاد الآسيوي باختيار استاد زعبيل للعب المباراة وأضافت المصادر، أن الوصل سيستضيف المعسكر الخاص بفريق نادي الاتحاد السعودي من 26 الجاري وحتى موعد اللقاء.