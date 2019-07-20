تعديلات ببرنامج إعداد العين في النمسا وسلوفينيا

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يؤدي فريق الكرة بنادي العين اليوم أول حصة تدريبية في معسكره الخارجي بالنمسا بعدما خلد اللاعبون لراحة أمس وفق برنامج الجهاز الفني للفريق.

ويستمر المعسكر حتى 13 أغسطس المقبل يؤدي خلاله الفريق عدد من التجارب الإعدادية بعد أن أوصى الكرواتي، إيفان ليكو، مدرب الفريق بتعديلات طفيفة على برنامج المعسكر والذي تقرر أن يكون من مرحلتين الأولى تشهدها النمسا خلال الفترة من 18 وحتى 28 الجاري أما الثانية فسيقضيها الفريق في سلوفينيا بداية من 28 يوليو وإلى 13 أغسطس المقبل، كما قرر المدرب تقليص عدد المباريات الودية من ست إلى خمس مواجهات حتى يتسنى للدوليين المشاركة في جميع اللقاءات المقررة خلال المعسكر، كما فضل مواجهة فرق خليجية لرؤيته الفنية الخاصة بالاحتكاك مع أندية قريبة المستوى من التي يلتقيها العين في مسابقتي الدوري والبطولة الآسيوية.

تجارب

وتقرر أن يبدأ العين تجاربه الإعدادية بمواجهة فريق نادي فاردار المنتمي لدوري الدرجة الأولى المقدوني في 27 الجاري خلال المرحلة الأولى، ويلتقي فريق الفتح السعودي، 30 الجاري ضمن المرحلة الثانية في سلوفينيا قبل أن يواجه الاتفاق السعودي في ثالث مبارياته الودية في الرابع من أغسطس، كما يلتقي فريق إسترا الذي يلعب في الدوري الكرواتي الممتاز في السابع من نفس الشهر، أما المواجهة الأخيرة فمن المقرر أن يحددها المدرب وتقام أحد يومي 11 و12 أغسطس أمام أحد الأندية الكرواتية.

مغادرة

وكانت بعثة الفريق غادرت إلى المعسكر يوم الخميس الماضي على متن طائرة خاصة من مطار العين الدولي وكان في وداعها عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة الدكتور مطر راشد الدرمكي.

وضمت بعثة الفريق الأول 18 لاعباً هم: إسماعيل أحمد، محمد جمال، محمد هلال، محمد عبدالرحمن، جمال معروف، مهند سالم العنزي، محمد بوسنده، محمد أحمد، حمد المنصوري، علي الحيظاني، محمد فايز، محمد خلفان، سالم عبدالله، يحيي نادر، محسن عبدالله، محمد أحمد، كانيدو، شيوتاني وتخلف عن المغادرة مع الفريق التوغولى كودجو لابا والجزائري عبد الرحمن مزيان، بسبب إجراءات السفر ومن المقرر أن يلتحقا بمعسكر النمسا خلال48 ساعة ، كما غادر مع البعثة 21 لاعبا من الفريق الرديف.