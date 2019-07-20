سالم الهلالي: بداية إعداد الظفرة مبشّرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد سالم حسن الهلالي مشرف فريق الكرة بنادي الظفرة أن بداية إعداد فريقه مبشرة بموسم حافل، يقدم خلاله اللاعبون مستويات جيدة ترضي الطموحات، مؤكداً أن الفريق خلال التسعة أيام الماضية التي تدرب فيها في أبوظبي تميز بالانضباط والقوة في الأداء والجدية.

وقال الهلالي قبل سفر بعثة النادي أمس إلى معسكر ألمانيا الذي يستمر 3 أسابيع: إن اللاعبين برهنوا على رغبتهم في الاستفادة من الفترة الإعدادية بحرصهم على تنفيذ برنامج الجهاز الفني كاملاً والالتزام التام بالمواعيد وأضاف: نأمل أن يواصل اللاعبون بذات الروح في معسكر ألمانيا حتى تتحقق الأهداف التي نخطط لها.

ملف

وأثنى الهلالي على إكمال ملف التعاقدات مبكراً، ما يدعم جهود الجهاز الفني ويوفر الكثير من الجهد لأنه يبدأ مع المجموعة بأكملها دون نقصان وقال: الظفرة يتميز في كل المواسم بانه ينجز ملف التعاقدات مبكراً، كما ان وجود جميع عناصر الفريق في المعسكر يوفر الانسجام خلال الإعداد ويساعد المدرب في إعداد فريق قوي. واضاف: الجيد في الأمر أن بعض اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات كبيرة في نهاية الموسم الماضي عملوا خلال فترة توقف النشاط على متابعة العلاج بشكل جيد حتى أصبحوا في كامل الجاهزية مثل إبراهيم سعيد الذي شارك في التدريبات بشكل طبيعي وكذلك ديجو ريجناتو الذي تجاوز إصابة خطرة في وقت وجيز وعاد بكل قوة.

توقع

وتوقع مشرف الظفرة ظهور الفريق بشكل جيد في الموسم الجديد وأن يحقق نتائج أفضل من الموسم الماضي.