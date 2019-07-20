«خليجية الأكاديميات» تنطلق اليوم في عجمان

المصدر: عجمان ـ البيان الرياضي

تنطلق اليوم منافسات النسخة الرابعة لبطولة الأكاديميات الخليجية «خليجية كواترو» التي تقام سنوياً، في استاد حميد بن عبدالعزيز النعيمي بمركز كواترو في مشيرف بعجمان وتستمر حتى 25 الجاري بمشاركة 6 فرق يتقدمها فريقان من السعودية هما أكاديمية الفتى الذهبي حامل اللقب، وأكاديمية نجوم 2030 بجانب أكاديمية سبورتي من الكويت، وسمارت الكروية من سلطنة عمان وأوليه من البحرين ويمثل فريق كواترو فرق الإمارات.

ويشهد اليوم الأول للبطولة مباراتين بين الفتى الذهبي وأكاديمية أوليه في السادسة مساء لحساب المجموعة الأولى، تليها في السابعة والنصف مباراة نجوم 2030 وأكاديمية كواترو ضمن المجموعة الثانية.