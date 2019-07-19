مجموعة «الأبيض» ليست سهلة وتتطلب حسن الاستعداد

المصدر: دبي-العوضي النمر

دق عبد الرحمن محمد نجم منتخبنا الوطني والنصر الأسبق، ناقوس الخطر مبكراً، وقال: من يعتقد أن مجموعتنا السابعة في التصفيات المشتركة لمونديال 2020 ونهائيات كأس آسيا 2023 سهلة، فهو مخطئ. هي صعبة، وتتطلب حسن الاستعداد، لأن الكرة في الآسيان تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ومن تابع مباريات كأس آسيا الأخيرة، وأداء المنتخبات المشاركة معنا في المجموعة، مثل فيتنام وتايلاند، سيجد أنها منتخبات متطورة، وأحرجت العديد من المنتخبات الكبيرة، إضافة لفريقي ماليزيا وإندونيسيا المتطورين، لذلك لا بد أن تكون استعداداتنا للتصفيات متواكبة مع أهميتها وطموح التأهل.

مستوى النجوم

وقال عبد الرحمن محمد إن التأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2020 ونهائيات آسيا 2023، يلزمه العديد من التضحيات، مثل ضرورة عودة المستوى الطبيعي للنجوم المؤثرين بالمنتخب، والتضحية من اللاعبين ببذل مزيد من الجهد والتركيز والانضباط التام خلال فترة المنافسات، وأن يكون هناك دعم كبير من اتحاد الكرة للمنتخب، ومؤازرة قوية من الإعلام، وتشجيع كبير من الجمهور، إضافة إلى ضرورة توفير إعداد جيد، ولعب عدد من المباريات الودية القوية، لزيادة التجانس بين اللاعبين، خاصة في ظل وجود مجموعة من اللاعبين الجدد، لأن تحقيق حلم التأهل للمونديال للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإماراتية، ليس طموح المنتخب وحده، بل المنظومة الرياضية جميعها، وتحقيق المركز الأول في مجموعتنا ليس صعب المنال، ولكن يلزمه عمل جاد وقوي، ومن هنا يكون الدعم والمؤازرة والتكاتف من أجل تحقيق هذا الحلم المونديالي الغائب من 30 عاماً.

الأجواء الآسيوية

وأضاف عبد الرحمن محمد قائلاً: لعل وجود منتخبنا في مجموعة دول الآسيان يستلزم تغير استراتيجية مرحلة الإعداد المقبلة، حيث يتطلب الأمر ضرورة إقامة المعسكر الخارجي الذي سيقام في أغسطس المقبل، قبل انطلاقة التصفيات، في إحدى دول الآسيان، من أجل التعود والتأقلم علي الأجواء وظروف المنطقة، وحتى لا تكون هناك سلبيات من الممكن أن تؤثر في نتائج وأداء منتخبنا، كما أتمنى أن يجتهد لاعبونا في تحقيق الفوز علي ملعبنا بكل السبل، وحصد أكبر عدد من النقاط من خارجه، لتسهيل مهمة الفريق في التأهل، لأن أكبر عقبة واجهتنا في التصفيات الماضية، أننا خسرنا نقاطاً عديدة على ملعبنا، ما أثر في مسيرة الفريق في التصفيات، وتلك نقطة مهمة للغاية.

مواجهات متكررة

وعن تقييمه للقرعة بشكل عام، يقول عبد الرحمن محمد، لا شك أن القرعة متوازنة بين المجموعات الثماني، وهناك مجموعات تضم أكثر من منتخب قوي، مثل المجموعة الثالثة التي تضم إيران والعراق والبحرين، ومجموعات أخرى تضم منتخبات متوازنة ومتقاربة المستوى، ما يزيد من الإثارة وقوة المنافسات، وسعي المنتخبات لتقديم أقصى جهد لها من أجل نيل شرف التأهل، ولكن هناك ملاحظة في تكرار مواجهات بعض المنتخبات، مثل المواجهات الأردنية والكويتية مع الكرة الأسترالية، ومواجهات السعودية مع اليمن والعراق مع إيران، ومثل هذه المواجهات تزيد من الإثارة خلال المنافسات، ونأمل أن تكون إثارة إيجابية، تنعكس بشكل إيجابي على الأداء داخل الملعب.

ضربة البداية

يقول عبد الرحمن محمد إن مباراة الأبيض مع ماليزيا في ضربة البداية مهمة جداً، وتتطلب السعي لتحقيق الفوز، على الرغم من إقامة المباراة في كولالمبور، من أجل كسب تعاطف الجماهير والإعلام، وتكون خطوة إيجابية تقنع الجميع بأن منتخبنا جاد في رغبته بنيل المركز الأول في مجموعته، لذلك سيكون التجمع المقبل لمنتخبنا في غاية الأهمية، لتوفير الجاهزية التامة للاعبين، قبل انطلاقة المنافسات الرسمية.