محاضرة تثقيفية لمنتخب الناشئين حول تعديلات قانون الكرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت إدارة الحكام في اتحاد كرة القدم بالتعاون مع إدارة المنتخبات والشؤون الفنية، صباح أمس، محاضرة تثقيفية عن تعديلات القانون الجديدة لمنتخب الناشئين مواليد 2004، قدمها صالح المرزوقي المسؤول الفني لقطاع حكام المراحل السنية في الاتحاد، بحضور أعضاء الجهازين الإداري والفني واللاعبين.

وقال المرزوقي، إن المنتخبات الوطنية بشكل عام تنتظرها استحقاقات رسمية خلال الفترة القادمة وقانون كرة القدم الدولي شهد تعديلات عديدة ومهمة جداً في الفترة الأخيرة من الضروري أن تكون جميع عناصر اللعبة بمن فيهم اللاعبون والأجهزة الإدارية والفنية على علم ودراية تامة بهذه التعديلات. وأوضح المرزوقي، أن المحاضرة شهدت تفاعلاً جيداً واستخدمنا فيها وسائل شرح مبسطة من حيث عرض المقاطع التصويرية لبعض المباريات العالمية، والتي شهدت تطبيقاً للتعديلات الجديدة.