بدر أحمد: منتخب الشباب قادر على التأهل لنهائيات آسيا

المصدر: دبي-العوضي النمر

أكد بدر أحمد مدير منتخب الشباب لكرة القدم أن الفريق قادر على التأهل لنهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً التي ستقام عام 2020، نظراً لأن الفريق يضم عدداً من اللاعبين المتميزين الذين يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وإصرارهم على اجتياز التصفيات التي ستقام في إيران خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخبات إيران ونيبال وقرغيزستان بالإضافة إلى الإمارات حيث يتأهل أول المجموعة إضافة إلى أفضل 4 فرق من أصحاب المركز الثاني، وقال بدر إن الفريق يضم عدداً من اللاعبين الذين منحتهم أنديتهم فرصة اللعب في الفريق الأول، نظراً لمستواهم الطيب، مما يساهم في صقل مواهبهم واكتسابهم لمزيد من الخبرات التي تنعكس على أدائهم مع المنتخب في الفترة المقبلة، ومنهم على سبيل المثال حمد القيودي لاعب الفجيرة وأحمد محمود وأحمد فوزي «شقيق محمد فوزي» لاعبا الجزيرة ومحمد إبراهيم نجل عبد الرحمن إبراهيم لاعب الشعب السابق، وعبد الله المنهالي وراشد مال الله لاعبا الوحدة، ولا شك أن تواجد هؤلاء اللاعبين يعزز من قدرة الفريق على الظهور الجيد خلال المنافسات المقبلة.

20 مباراة

وكشف مدير منتخب الشباب النقاب عن برنامج تجهيز الفريق للتصفيات الآسيوية، حيث قال: الفريق سيخوض حوالي 20 مباراة ودية استعداداً للتصفيات، حيث بدأت تلك المباريات قبل فترة من الوقت من خلال عدة تجمعات سابقة حيث سبق ولعبنا في التشيك 4 مباريات وفي السعودية مباراتين ومثلهما في البحرين وأذربيجان وستتواصل في الفترة المقبلة من خلال لعب 4 مباريات في معسكر الإعداد الخارجي الذي سيقام في سلوفينيا، من 21 يوليو الجاري وحتى 10 أغسطس المقبل، وسنلعب 4 مباريات خلال بطولة غرب آسيا التي ستقام في فلسطين من 22 أغسطس إلى 1 سبتمبر المقبلين، ومباراتين خلال آخر معسكر للفريق قبل انطلاقة التصفيات الآسيوية، وقال بدر أحمد: لاشك أن العدد جيد وقادر على تجهيز اللاعبين بشكل طيب خاصة وأن المباريات جاءت مع مدارس لعب مختلفة.

دراسة المستوى

وقال بدر أحمد إن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب فيردو ميلين، يدرس المستوى الفني لمنافسينا في التصفيات الآسيوية وهم، إيران ونيبال وقرغيزستان من خلال الاستعانة بعدد من شرائط الفيديو الخاصة بمبارياتهم السابقة، من أجل حسن التعامل معهم فنياً وأن نكون في الموعد خلال التصفيات، خاصة وأن الجهاز الفني لم يتسن له الاطلاع على مستويات تلك الفرق خلال الفترة الماضية، ويهمنا أن ندخل التصفيات ولدينا كم جيد من المعلومات عن منافسينا من أجل تسهيل مهمة الفريق خلال المنافسات، وأضاف: الجهاز الفني سيقوم بتقييم مستوى وأداء اللاعبين خلال الأيام المقبلة قبل التوجه إلى معسكر سلوفينيا، من أجل اختيار القائمة النهائية التي سيشارك أصحابها في المعسكر الخارجي، وقال لدينا الآن 31 لاعباً مشاركاً في تدريبات المعسكر الداخلي بعد ضم اللاعب حمد القيودي لاعب الفجيرة، وسيتم تقليصهم إلى ما بين 24 إلى 26 ويتم اختيار الأجهز منهم، ليحقق المعسكر الخارجي الأهداف المرسومة له، وتهيئة اللاعبين بشكل جيد فنياً وبدنياً.

احتراف

وقع اللاعب أحمد محمود لاعب الجزيرة عقد احتراف مع أحد أندية السويد، ومن المتوقع أن يغادر إلى ناديه الجديد خلال الأيام المقبلة، من أجل الانخراط في تدريبات الفريق وبدء حياة احترافية خارجية سليمة، تعتبر جديدة لأحد لاعبي الكرة بالإمارات