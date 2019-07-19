خورفكان يتعاقد مع راشد حسن

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تعاقد نادي خورفكان الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة مع اللاعب راشد حسن «27 عاماً» قادماً من شباب الأهلي بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد، وسيلتحق لاعب الوسط اعتباراً من اليوم بمعسكر خورفكان الحالي بمصر الذي يستمر حتى السادس من الشهر المقبل.

وسبق للاعب راشد حسن أن لعب لفريق الشباب سابقاً، كما شارك مع منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي، وحضر توقيع العقد خليل غانم رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان، بدوره عبّر اللاعب راشد حسن عن سعادته بارتداء شعار نسور خورفكان مقدماً شكره لإدارة النادي والتي سعت لاستقدامه. على صعيد متصل، باشر فريق خورفكان معسكره الخارجي بإجراء تمارين لياقة وفك عضلات، إلى جانب تدريبات خفيفة بالكرة.