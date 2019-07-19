6 فرق في «خليجية كواترو» بعجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أعلن مركز كواترو الرياضي، عن مشاركة 6 فرق في النسخة الرابعة لبطولة الأكاديميات الخليجية «خليجية كواترو»، التي تقام سنوياً في ضيافة المركز في إمارة عجمان، على أن تكون الانطلاقة يوم غدٍ السبت في استاد حميد بن عبدالعزيز النعيمي، بمركز كواترو في مشيرف بعجمان، وتستمر البطولة حتى 25 يوليو الحالي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي مساء أول من أمس، في قاعة المؤتمرات بعجمان، بحضور عبد الرسول عبد الله مدير البطولة، وسالم خلفان المشرف العام على البطولة، وبعض ممثلي الفرق، وتم خلال المؤتمر الإعلان عن الفرق المشاركة في هذه النسخة، والرعاة المساهمين في تنظيم البطولة، والجهات الإعلامية من الصحف وشبكات التواصل الاجتماعي، الداعمين للحدث.