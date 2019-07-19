الدرمكي: نقلة نوعية في ترسيخ المفاهيم الإعلامية

المصدر: العين - البيان الرياضي

حظي خبر الإعلان عن تأسيس شركة العين للإعلام؛ المنظومة الإعلامية الشاملة التي تتضمن قناة تلفزيونية ومعهداً للتدريب بالشراكة مع العبدول ميديا، التي تم الكشف عنها يوم أمس، باهتمام لافت من المراقبين والمهتمين بشؤون الإعلام الرياضي على المستويين المحلي والقاري، وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار بفكرة تأسيس شركة العين للإعلام كرؤية جديدة ثاقبة ومنظومة إعلامية شاملة وقال: نأمل أن تكون شركة العين للإعلام مواكبة للجديد أسوة بالأندية العالمية العريقة، وجماهير العين تستحق أكثر من ذلك، اتساقاً مع رؤية النادي والعمل بروح العائلة الواحدة والمساهمة في تحقيق النجاحات وحصد الإنجازات بمختلف القطاعات، بما يسهم في رفع اسم دولة الإمارات عالياً خفاقاً في كافة المحافل الرياضية والمساهمة في بناء المجتمع المحلي من كافه النواحي الصحية والمجتمعية، استثماراً لدعم ورعاية واهتمام القيادة الرشيدة

وذكر ابن ثعلوب أن قيام شركة العين للإعلام، يؤكد رؤية وتوجه مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي برئاسة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب لأول لرئيس مجلس الشرف التي تؤكد رسالة النادي الشامل في مختلف الجوانب الثقافية والرياضية والمجتمعية وكمؤسسة شبابية تستشرق المستقبل برؤية ومنصة جديدة.

بدوره اعتبر الدكتور مطر الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، تأسيس شركة العين للإعلام نقلة نوعية في ترسيخ المفاهيم الاحترافية انطلاقاً من الدور المهم الذي ظل يضطلع به نادي العين الرياضي الثقافي، الذي يجسد معنى النادي الشامل والذي لا يقتصر عطاؤه على الجانب الرياضي فحسب.