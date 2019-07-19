استفادة فنية كبيرة لحراس مرمى الإمارات من معسكر صربيا

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

بعد تجربة مفيدة ومثمرة لتطوير مستوياتهم، استقبل أحمد علي البادي نائب مشرف عام المراحل السنية بنادي الإمارات، وبحضور جاسم الرئيسي مسؤول العلاقات العامة بالنادي، وفد حراس مرمى المراحل السنية، إبراهيم ياسر الشامسي وأحمد عيسى الدبل وعلي عيسى العلي، حراس مرمى فرق 17 و16 و14 سنة، بعد وصولهم إلى مطار دبي الدولي من معسكر صربيا، ضمن فترة المعايشة التي امتدت لمدة عشرة أيام، بمشاركة عدد من حراس أندية العين وبني ياس، وتحت إشراف وتدريب الخبير والمدرب الوطني زكريا أحمد، والمحاضر في الاتحاد الآسيوي.

وتقدم محمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي، بخالص الشكر والتقدير للمدرب والخبير الوطني زكريا أحمد، على جهوده التي بذلها مع حراس المرمى.