شرطة دبي: يجب على اللاعبين تأمين حساباتهم الرسمية

المصدر: دبي - علي الظاهري

انطلقت صباح اليوم فعاليات لقاء "منصة التشجيع الرياضي بأندية دبي" الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي لتوعية الجماهير الرياضية، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد، وعرض الخطط التطويرية لاستقطاب الجماهير الرياضية إلى ملاعب وصالات أندية دبي.

وبهذا الشأن قال اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ إن حملة "التزامكم سعادة" ساهمت في خفض نسبة المشكلات في المدرجات والملاعب. ودعت شرطة دبي اللاعبين إلى تأمين حساباتهم الرسمية كي لا يتم اختراقها، وابرز القضايا التي تم تلقيها من الأندية واللاعبين حالات السب والاعتداء على الخصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.