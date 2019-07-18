فان مارفيك: واثقون من النجاح والتأهل

المصدر: كوالالمبور - البيان الرياضي

ساد التفاؤل المعسكر الإماراتي، عقب إجراء قرعة التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، ظهر أمس، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك بحضور مسؤولي الاتحادين الدولي والآسيوي، وممثلي المنتخبات المشاركة، حيث مثل اتحاد الإمارات لكرة القدم في مراسم سحب القرعة، هشام الزرعوني عضو مجلس الإدارة.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخبنا الوطني في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات فيتنام، تايلاند، ماليزيا وإندونيسيا.

وأكد الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، ثقته الكبيرة في قدرة المنتخب على تحقيق النجاح المطلوب في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، رغم صعوبة المهمة.

ولفت المدير الفني للأبيض، إلى قوة منتخبات المجموعة، مشيراً إلى أن المنتخب الفيتنامي قدم مستويات جيدة، ولعب كرة قدم هجومية مميزة في النسخة الأخيرة من نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019، وترك انطباعاً رائعاً لدى المتابعين.

كما وصف مارفيك، المنتخب التايلاندي بالقوي بين منتخبات المجموعة، لكنه عاد وذكر أن الأمر الإيجابي، يتمثل في معرفتهم التامة بتايلاند، وإدراكهم لمكامن الضعف والقوة لدى المنافس، حيث واجه منتخبنا الوطني في التصفيات السابقة، وكان في ذات المجموعة مع الإمارات والسعودية، وهو نفس ما ينطبق على ماليزيا.

وقال: «في الوقت الراهن، نعكف على إعداد المنتخب في النمسا تحضيراً للمباريات المقبلة، ويجب علينا أن نقدم كل ما نملك من أجل تحقيق النجاح».

ويبدأ منتخبنا الوطني مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، يوم 10 سبتمبر 2019 خارج أرضه، حين يواجه منتخب ماليزيا في كوالالمبور، فيما يواجه إندونيسيا على أرضه يوم 10 أكتوبر 2019، وفي يوم 15 من ذات الشهر يواجه تايلاند في العاصمة بانكوك في المباراة الثالثة، بينما يواجه فيتنام في العاصمة هانوي يوم 14 نوفمبر في المباراة الرابعة، وفي يوم 26 مارس 2020، يستضيف منتخب ماليزيا في المباراة الخامسة، على أن يواجه منتخب إندونيسيا في العاصمة جاكرتا يوم 31 من ذات الشهر في المباراة السادسة، وسيخوض الأبيض آخر جولتين بالتصفيات على أرضه، حين يستضيف منتخب تايلاند يوم 4 يونيو 2020، ومنتخب فيتنام يوم 9 يونيو 2020 في ختام التصفيات.

قرعة متوازنة

ووصف الدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم، مشرف المنتخب، القرعة الآسيوية التي جرت أمس بكوالالمبور، بالمتوازنة، بعد أن وضعت منتخبنا الوطني في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات فيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، مشيراً إلى أن الآلية التي اعتمد عليها الاتحاد الدولي والآسيوي، ضمنت توزيع المنتخبات القوية على المجموعات المختلفة، وجاء منتخبنا على رأس هذه المجموعة، حيث تم تصنيف الأبيض ضمن منتخبات المستوى الأول، بعد أن حافظ على مركزه 67 عالمياً، والسادس آسيوياً، حسب التصنيف الأخير للفيفا.

وطالب مشرف المنتخب الوطني الأول، بعدم الركون إلى مسألة تصنيف المنتخبات، مشدداً على أن المهمة لن تكون سهلة، وأن طريق الأبيض لن يكون مفروشاً بالورود، مطالباً الجميع بالتركيز التام، ومواصلة العمل بقوة، بصرف النظر عن هوية المنافسين.

ونوه سهيل بأن كل المنتخبات المشاركة في التصفيات، تملك الطموح والدافع للتأهل ومواصلة المشوار، وصولاً إلى المراحل النهائية، مضيفاً أن المنتخب الذي يعد نفسه بالصورة المثلى، ويؤدي بقوة وجدية على أرضية الملعب، هو من سيحصل على بطاقة التأهل، بصرف النظر عن اسمه وتاريخه.

تحذير

ومن جانبه، حذر عبد المجيد النمر مدرب رديف الشارقة الأبيض، من الاستهانة بأي من المنتخبات المشاركة، مؤكداً تطور مستويات دول الآسيان خلال الآونة الأخيرة، ما يتطلب حسن الاستعداد والجدية عند مواجهة تلك المنتخبات، بعد أن شاهدنا تطور مستوى منتخبات فيتنام وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند كثيراً في البطولات القرية الماضية، لذلك أقول، يجب الاستعداد للتصفيات بشكل جيد، خاصة أن منتخبنا يمتلك كل المقومات التي تساعده على التأهل.

وعن تقييمه للقرعة بشكل عام، يقول عبد المجيد النمر، أعتقد أن كل المجموعات متوازنة، من حيث قوة المنتخبات المشاركة في التصفيات، بوجود 3 منتخبات هم الأفضل، ومستواهم الفني متقارب نوعاً، باستثناء المجموعة السادسة، فأعتقد أن اليابان هو الأفضل فنياً بنسبة كبيرة عن باقي المنتخبات المشاركة، وبشكل عام، فإن توزيع المنتخبات وفق تصنيفها الدولي، ساهم في ودود توازن بين المجموعات.

قدرة

أما محمد عمر الحكم الدولي الأسبق، فأكد أن منتخبنا الوطني قادر على تصدر مجموعته السادسة، على الرغم من تطور مستوى منتخبات تايلاند وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا، نظراً لأن منتخبنا يضم العديد من اللاعبين الموهوبين، الذين يتميزون بمستوى طيب، ولا بد أن يتعامل هؤلاء اللاعبون مع التصفيات بمزيد من الجدية والانضباط، حتى يحققوا حلم جماهيرهم بالتأهل لمونديال 2022 للمرة الثانية في تاريخ الأبيض.

ويعتبر محمد عمر، أن مجموعات القرعة المشتركة للمونديال وكأس آسيا، والتي أجريت أمس، متوازنة إلى حد كبير، نظراً للتوزيع الجيد للمنتخبات على المجموعات، وفق التصنيف الدولي، وتمنى محمد عمر أن تخرج المباريات بمستوى طيب، يعكس تطور الكرة الآسيوية بشكل عام في السنوات الأخيرة، وأن تبتعد الإصابات عن صفوف الأبيض في المرحلة المقبلة.