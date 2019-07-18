الأبيض يواجه فيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

أسفرت قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة السابعة المتوازنة التي يواجه فيها أربعة منتخبات من منطقة آسيان وهي: فيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، وسيخلد منتخبنا للراحة في الجولة الاولي التي ستقام يوم 5 سبتمبر، فيما سيلعب ضربة البداية مع ماليزيا في كوالالمبور يوم 10 سبتمبر المقبل، وسيلاقي الأبيض في مباراته الثانية مع إندونيسيا يوم 10 أكتوبر في الإمارات، ويوم 15 أكتوبر مع تايلاند في بانكوك، ويوم ‏14 نوفمبر مع فيتنام في هانوي، ويوم 26 مارس 2020 مع ماليزيا في الإمارات، ويوم 31 مارس إندونيسيا في جاكرتا، ويوم 4 يونيو مع تايلاند في الإمارات، ويختتم الفريق مبارياته يوم 9 يونيو مع فيتنام في الإمارات.

‏ويطمح الأبيض إلى تصدر مجموعته والتأهل لنهائيات آسيا بالصين والمرحلة الثانية من تصفيات مونديال 2022، مستفيداً من دروس التصفيات الماضية.

صدامات عربية

وأسفرت قرعة التصفيات التي أُقيمت أمس في مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور التي شهدها هشام الزرعوني، رئيس اللجنة المالية نائب رئيس لجنة المنتخبات، عن صدامات عربية ساخنة، ومواجهات ساخنة فيما بين المنتخبات العربية، حيث تشهد المجموعة الثانية، مواجهات بين منتخبي الأردن، والكويت والأخير عائد بعد فترة إيقاف دولية، إلى جانب أستراليا، وتايوان، ونيبال، فيما ضمت المجموعة الثالثة، منتخبي العراق، والبحرين إلى جانب إيران، وهونغ كونغ، وكمبوديا.

وجاء المنتخب السعودي، ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبي فلسطين، واليمن، بالإضافة لأوزبكستان، وسنغافورة، وضمت المجموعة الخامسة، عمان وقطر، إلى جانب بنغلاديش، وأفغانستان، والهند.

مجموعات متوازنة

وبشكل عام تعتبر القرعة متوازنة بين جميع المجموعات، حيث جاء المنتخب السوري في مجموعة جيدة مع الصين، والفلبين، ومالديف، وغوام، فيما جاء منتخب لبنان في مجموعة متوازنة مع كوريا الجنوبية، وكوريا الشمالية، وتركمانستان، سيريلانكا، ولم تضم المجموعة السادسة، أي منتخب عربي، حيث ترأسها منتخب اليابان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وميانمار، ومنغوليا. فيما حل منتخبنا الوطني رابع آسيا، في مجموعة متوازنة مع فيتنام، وتايلاند، وماليزيا، وإندونيسيا.

40

ويشارك في الدور الثاني 40 منتخباً، يتم توزيعها على 8 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور، خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019، حتى 9 يونيو 2020.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني «المجموع 12 فريقاً» إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.

تهنئة لمبخوت بمولودته الأولى

تقدم أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبو منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بخالص التهاني والتبريكات إلى نجم وهداف نادي الجزيرة والمنتخب الوطني علي مبخوت بمناسبة قدوم مولودته الأولى، جعلها الله من مواليد الخير والسعادة، وتسابق اللاعبون في نشر التهاني لزميلهم علي مبخوت عبر منصات التواصل الاجتماعي.