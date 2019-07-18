بعثة كلباء تحلّق بـ26 لاعباً إلى النمسا

المصدر: دبي - علي الظاهري

تغادر فجر اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد كلباء إلى معسكر الإعداد الخارجي في النمسا، ويرأس البعثة محمد عبدالله عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم ومشرف الفريق الأول للكرة وتضم 35 فرداً من بينهم 26 لاعباً.

ويخوض «النمور» 5 تجارب ودية متدرجة المستوى والقوة في المعسكر بواقع 3 مباريات مع أندية سعودية وهي الفتح، والاتفاق، والوحدة، ومباراة أخرى مع فريق من الدرجة الثانية في النمسا إضافة إلى لقاء آخر مع أحد الفرق الأوروبية، فيما سيختتم تحضيراته قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد بمواجهة محلية مع أحد أندية دوري المحترفين.

ورفض الفريق بقيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني الراحة في آخر يوم قبل السفر، وأجرى تدريبات صباحية شهدت مشاركة الأردني ياسين البخيت الذي انتظم في التدريبات قبل نحو 48 ساعة من موعد السفر، فيما سيلتحق اللاعب المجري بالازس جوجاك في المعسكر بالنمسا بعد انتهاء ارتباطه الدولي مع منتخب بلاده.

إشادة

وأشاد يوسف البيرق إداري الفريق، بالأجواء العامة لتدريبات الفريق في المرحلة الأولى من الإعداد التي جرت في النادي، خاصة بعد إدراك اللاعبين بأن طموحات الفريق تغيرت نحو سقف أعلى، حيث تحدث أعضاء مجلس إدارة مع اللاعبين عن التحديات والأهداف المقبلة عبر التعامل مع المرحلة القادمة خطوة بخطوة سعياً إلى إحراز أفضل النتائج، مثنياً على جميع التحضيرات السابقة من بينها إجراءات التعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين سواء على مستوى المحترفين الأجانب أو اللاعبين المواطنين آملاً حسم ملف الأجنبي الرابع في القريب العاجل بعد التعرف إلى رؤية الجهاز الفني وقرار المدرب حول المركز الذي يحتاجه الفريق.