خميس إسماعيل: طموح الإمبراطور عالٍ والموسم الماضي للنسيان

المصدر: دبي - خالد المهيري

أكد نجم الوصل خميس إسماعيل، أن طموح الإمبراطور عالٍ للموسم المقبل، خاصة عقب التعاقدات والصفقات التي قامت بها إدارة النادي لتعزيز الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وأضاف خميس إسماعيل قائلاً: «اللاعبون المواطنون والأجانب الذين تم التعاقد معهم هم أكثر من ممتازين، وهي بكل صراحة أشياء تبشر بالخير»، وأضاف: «غير راضين عن المستوى الذي قدمناه الموسم الماضي، لذا نسعى لأن نتجاوز أخطاء الماضي».

وعن عدم التواجد في قائمة «الأبيض»، أكد خميس إسماعيل أنه شعور صعب، خاصة أنه قضى 8 سنوات في صفوف المنتخب الوطني، قائلاً: «سأكون إيجابياً وأطوّر من نفسي».

وعرج خميس إسماعيل في الحديث عن روزنامة الموسم المحلي، بالإضافة إلى المشاركة في كأس محمد السادس للأندية الأبطال قائلاً: «هدفنا تشريف النادي في كافة البطولات».

ومن جانب آخر، أعلن نادي الوصل على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن وصول ثنائي الإمبراطور البرازيليين ويلتون سواريز وفابيو ليما إلى دبي، حيث من المنتظر أن ينضما إلى تدريبات الفريق استعداداً للموسم المقبل.