العين يغادر إلى النمسا اليوم

المصدر: العين - طلحة عبدالله

أنهى العين المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي للموسم الجديد والخاصة بالتجمع والتدريبات الداخلية بنهاية آخر حصة تدريبية أجراها أمس على ملعبه باستاد خليفة بن زايد وسط اهتمام إداري وجماهيري لافت، وسيغادر الفريق في الثالثة إلا ربع من بعد ظهر اليوم إلى النمسا لإقامة معسكره الخارجي والذي يستمر حتى 13 أغسطس المقبل ويرأس البعثة مطر الصهباني، مدير الفريق الأول، فيما خلت القائمة من اللاعبين إبراهيم دياكي، وعامر عبد الرحمن اللذين لم يجددا مع النادي حتى الآن، كما يغيب أيضاً اللاعبون الدوليون الذين انضموا لمعسكر المنتخب الوطني الأول على أن يلتحقوا بالفريق في معسكره الخارجي لاحقاً.

وكشف الصهباني عن أن البعثة المغادرة تضم الفريق الأول والرديف وجميعهم سيغادرون بنفس الطائرة من مطار العين الدولي، لافتاً إلى أن الفريق سيؤدي خلال معسكره الخارجي 5 مباريات تجريبية مع فرق أوروبية من مختلف الدرجات، قبل أن يعود ليواصل برنامجه التحضيري على ملعبه باستاد خليفة بن زايد استعداداً لأولى مبارياته الرسمية بالموسم الجديد والمقررة أمام شباب الأهلي 23 أغسطس المقبل على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين.

معنويات

وأكد مدير الفريق العيناوي في تصريحات خص بها (البيان الرياضي)، أن جميع اللاعبين يتمتعون بمعنويات عالية، موضحاً أن الفريق أجرى عدداً من الحصص التدريبية في غياب اللاعبين الدوليين والذين سيلتحقون بالمعسكر الخارجي في النمسا.

وأوضح أن جميع اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم الفريق أخيراً انسجموا بسرعة كبيرة مع الفريق، وأشار إلى أن التدريبات في المعسكر الخارجي ستبدأ غداً بعد أن يخلد اللاعبون إلى الراحة مساء اليوم في مقر إقامتهم.

إعداد

أكد مطر الصهباني مدير الفريق العيناوي أنه تم اعتماد التجارب الإعدادية الخمس من قبل مدرب الفريق الكرواتي إيفان ليكو، وسيخوض العين أولى مبارياته في 27 من الشهر الجاري، وتعقبها مباراة أخرى في 30 من الشهر نفسه، فيما تقرر للمباريات الثلاث المتبقية أيام 4 و7 و11 أغسطس المقبل، ليعود بعدها الفريق إلى الدولة، حيث سيتابع برنامجه الإعدادي بحصص تدريبية على ملعبه إلى حين موعد مباراته الرسمية الأولى في الموسم الجديد.