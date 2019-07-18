3 وديات تنتظر «الذئاب» في معسكر التشيك

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

غادرت مساء أمس بعثة فريق الفجيرة متوجهة إلى مدينة بلزن التشيكية، وذلك لبدء المرحلة الثانية من الإعداد الخارجي تأهباً لانطلاقة الموسم الجديد 2019-2020.

ويمتد المعسكر حتى السابع من شهر أغسطس المقبل، ويخوض الذئاب فيه ثلاث مباريات ودية بتواريخ 25، 28 يوليو الجاري، إلى جانب تجربة أخيرة يوم 1 أغسطس المقبل، على أن تعود البعثة يوم 7 من الشهر المقبل.

من جانبه، أعرب ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة عن أمله في استفادة لاعبي الفريق من فترة المعسكر الخارجي، لافتاً إلى أن اختيار مدينة بلزن التشيكية لتوافر كافة إمكانات المعسكرات الخارجية، قائلاً: «في اعتقادي أن الجهاز الفني سيستفيد من فترة الإعداد الخارجي كثيراً».