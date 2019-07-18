خورفكان ينتظم في معسكره الخارجي ويتأهب للتجارب الودية

المصدر: خورفكان - محمد فضل

انتظم لاعبو خورفكان ضمن معسكرهم بمصر، والذي يستمر حتى السادس من أغسطس وتتخلله 5 تجارب ودية مع فرق مصرية وأخرى عربية، وضمت البعثة التي ترأسها نايف حسن المنصوري عضو مجلس الإدارة 23 لاعباً إلى جانب الجهازين الفني والطبي كما رافق البعثة فهد الكسار مدير الفريق الأول.

ومن جانبه أكد مبارك مسعود الحمادي عضو مجلس إدارة الشركة والمتحدث الرسمي بأن المرحلة الثانية من الإعداد الخارجي تحظى باهتمام كبير من قبل شركة كرة القدم والجهاز الفني للفريق بقيادة البرازيلي باولو كاميلي، معرباً عن أمله في حصول اللاعبين على الاستفادة المرجوة من المعسكر الخارجي، فضلاً عن الوصول للجاهزية المطلوبة من مستوى ذهني وبدني وانضباط تكتيكي قبيل الدخول في استحقاقات الموسم الكروي الجديد.

وعن اختيار مصر مقراً لمعسكر هذا العام بخلاف ما كان يحدث في المواسم الماضية بتوجه الفريق إلى أوروبا، أشار الحمادي إلى أن الإدارة استقرت على هذا الخيار بعد أن أيقنت أفضلية المكان والأجواء المحيطة مع توافر كافة الخدمات إلى جانب نوعية التجارب الودية التي يحتاجها الفريق خلال المعسكر.

وكان خورفكان قد استبق المرحلة الخارجية بإقامة تجمع داخلي، حرص خلاله الجهاز الفني على تنفيذ برنامجه التدريبي لرفع معدل اللياقة والتكتيك، وأظهر خلاله اللاعبون تجاوباً ملحوظاً، تجدر الإشارة إلى أن خورفكان تعاقد مع لاعب أجنبي واحد هو البرازيلي دودو الذي غادر مع الفريق للمعسكر الخارجي.