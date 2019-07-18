حتا يخوض الاختبار الصربي الثاني غداً

المصدر: دبي-علي الظاهري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في نادي حتا، ثاني تجاربه الصربية غداً أمام فريق إف كيه زيمون، أحد أندية دوري الدرجة الثانية في صربيا، ويتطلع الجهاز الفني، بقيادة المدرب اليوناني كريستوس كونتيس، إلى البحث عن ملامح التشكيلة المناسبة، بعد إعطاء الفرصة أمام جميع اللاعبين في المباراة السابقة أمام فريق بورغا، والتي انتهت بالتعادل 1-1، ومن المتوقع أن ينتهج المدرب الأسلوب نفسه بفتح باب المشاركة أمام جميع العناصر.

ومن المقرر أن يلعب «الإعصار» مباراتين، بخلاف تجربة الغد، وذلك قبل العودة إلى الدولة لاستكمال تحضيراته الداخلية التي سيخوض فيها مباراتين وديتين أمام فرق محلية أو خليجية، قبل انطلاق الموسم الكروي الذي تدشنه مسابقة كأس الخليج العربي.