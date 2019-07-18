العماني سعيد عبيد ينضم للحمرية في فئة «مواليد الدولة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أعلن نادي الحمرية التعاقد مع المهاجم العماني سعيد عبيد، وتم تقييده ضمن فئة «مواليد الدولة»، ومن جانبه أشاد جمعة الشامسي، رئيس نادي الحمرية، بالوافد الجديد الذي تم منحه الرقم «9»، مشيراً إلى أن تسجيلات ناديه تسير وفقاً لما هو مخطط لها وتتم بالتشاور مع المدرب التونسي غازي الغرايري.

ورحّب الشامسي بانضمام عبيد، الذي سيكون أحد الخيارات المهمة للمدرب في خط الهجوم، كما أعلن الشامسي عن غلق ملف الأجانب رسمياً بعد التعاقد مع الثنائي البرازيلي جيلمار داسيلفا ولوان سانتوس القادمين من نادي حتا. يذكر أن الحمرية يبدأ تجمعه 22 الجاري، قبل السفر إلى مقدونيا عقب عطلة عيد الأضحى.