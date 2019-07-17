نتائج قرعة مونديال 2022 و كأس آسيا 2023

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

 أجريت اليوم الأربعاء قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى

١- الصين
٢- سوريا
٣- الفلبين
٤- المالديف
٥- غوام

المجموعة الثانية


١- استراليا
٢- الأردن
٣- الصين تايبه
٤- الكويت
٥- نيبال

 

المجموعة الثالثة

١- ايران
٢- العراق
٣- البحرين
٤- هونج كونج
٥- كمبوديا

 

المجموعة الرابعة

 

١- السعودية
٢- اوزبكستان
٣- فلسطين
٤- اليمن
٥- سنغافورة


المجموعة الخامسة

 

١- قطر
٢- عمان
٣- الهند
٤- افغانستان
٥- بنجلاديش


المجموعة السادسة


١- اليابان
٢- قيرغستان
٣- طاجكستان
٤- ماينمار
٥- منغوليا

 

المجموعة السابعة

 

١- الامارات
٢- فيتنام
٣- تايلند
٤- ماليزيا
٥- اندونيسيا

المجموعة الثامنة

١- كوريا الجنوبية
٢- لبنان
٣- كوريا الشمالية
٤- تركمنستان
٥- سيريلانكا

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى