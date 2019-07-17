نتائج قرعة مونديال 2022 و كأس آسيا 2023

أجريت اليوم الأربعاء قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:
المجموعة الأولى
١- الصين
٢- سوريا
٣- الفلبين
٤- المالديف
٥- غوام
المجموعة الثانية
١- استراليا
٢- الأردن
٣- الصين تايبه
٤- الكويت
٥- نيبال
المجموعة الثالثة
١- ايران
٢- العراق
٣- البحرين
٤- هونج كونج
٥- كمبوديا
المجموعة الرابعة
١- السعودية
٢- اوزبكستان
٣- فلسطين
٤- اليمن
٥- سنغافورة
المجموعة الخامسة
١- قطر
٢- عمان
٣- الهند
٤- افغانستان
٥- بنجلاديش
المجموعة السادسة
١- اليابان
٢- قيرغستان
٣- طاجكستان
٤- ماينمار
٥- منغوليا
المجموعة السابعة
١- الامارات
٢- فيتنام
٣- تايلند
٤- ماليزيا
٥- اندونيسيا
المجموعة الثامنة
١- كوريا الجنوبية
٢- لبنان
٣- كوريا الشمالية
٤- تركمنستان
٥- سيريلانكا