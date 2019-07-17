الأولمبي يتدرب بحماس في سالزبورغ بطموح التأهل إلى الأولمبياد

المصدر: سالزبورغ - البيان الرياضي

يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم سلسلة تدريباته اليومية بمعسكره الحالي المُقام في مدينة سالزبروغ النمساوية في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلاند مطلع يناير المقبل والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث تحصل المنتخبات الثلاثة الأولى في النهائيات على بطاقات التأهل إلى الأولمبياد.

ويؤدي الأبيض الأولمبي تدريباته تحت قيادة ماسيج سكورزا وجهازه المساعد بمشاركة 20 لاعبا.

ويحرص مدرب منتخبنا الوطني الأول فان مارفيك على التواجد في تدريبات الأبيض الأولمبي لمتابعة اللاعبين والتنسيق الدائم مع مدرب المنتخب الأولمبي حول برنامج الإعداد للمرحلة المقبلة خاصة في ظل وجود عدد من عناصر الأولمبي في صفوف المنتخب الأول إلى جانب اكتشاف عناصر جديدة.

من جهته أشاد جمال بوهندي مدير المنتخب بالأجواء داخل المعسكر والتزام اللاعبين وعطائهم خلال التدريبات التي يؤدونها بروح معنوية عالية، مشيراً إلى أن المعسكر يُمثل فرصة للجهاز الفني للمنتخب بتجهيز اللاعبين بشكل مبكر للمرحلة المقبلة.

وقال بوهندي إن وجود المنتخبين الأول والأولمبي في ذات المكان يمنح عناصر المنتخب الأولمبي فرصة لمتابعة زملائهم في المنتخب الأول والاستفادة من مشاهدة التدريبات والنظام المتبع، مشيداً بوجود أكثر من عنصر من عناصر الأولمبي في صفوف المنتخب الأول بهذه الفترة.

وتابع مدير المنتخب أن عدم انضمام لاعبي الوحدة للمعسكر الحالي لا يشكل أي تأثير سلبي خاصة أن لاعبي الوحدة تنتظرهم مهمة وطنية في دوري أبطال آسيا حين يواجه نادي الوحدة شقيقه النصر السعودي يومي 5 و12 أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن الجهاز الفني حرص على ضم عناصر جديدة للوقوف على مستواهم بعد متابعتهم في مباريات دوري الخليج العربي أو دوري 21 سنة.