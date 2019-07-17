قرعة مونديال2022 و«آسيا 2023» اليوم

المصدر: دبي-العوضي النمر

تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية، نحو مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، حيث سيتم سحب قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

ويمثل اتحاد الكرة في مراسم القرعة هشام الزرعوني عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات، وسيتم سحب القرعة بمشاركة 40 منتخباً، يتم توزيعها على 8 مجموعات، وتضم كل منها 5 منتخبات، وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في القرعة، وفق تصنيف الاتحاد الدولي للكرة «الفيفا»، والصادر في 14 يونيو الماضي.

وبدأ «الأبيض» الإعداد للتصفيات بمعسكر في النمسا.

البداية 5 سبتمبر

وتقام التصفيات في الفترة من 5 سبتمبر 2019 إلى 9 يونيو 2020، وهي فترة تقارب من العام، وجاء منتخبنا الوطني في المستوى الأول بعد أن حافظ على مركزه 67 عالمياً والسادس آسيوياً حسب التصنيف الأخير للفيفا، وتضم قائمة المنتخبات في التصنيف الأول كلاً من الإمارات، السعودية إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، الصين و قطر.

وفي التصنيف الثاني جاء كل من العراق، أوزبكستان، سوريا، عُمان، لبنان، قيرغيزستان، فيتنام والأردن، وفي التصنيف الثالث، فلسطين، الهند، البحرين، تايلاند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، تايبيه الصينية والفلبين، والتصنيف الرابع، تركمانستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، جزر المالديف، الكويت وماليزيا، ويضم التصنيف الخامس كلا من: إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنغلاديش، منغوليا، غوام وسريلانكا.

التصنيف ونظام التأهل

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في القرعة بناء على التصنيف الأخير الصادر عن «الفيفا» بتاريخ 14 يونيو الماضي، وذلك بعد ختام الدور الأول من التصفيات الذي شهد تأهل منتخبات بنغلادش وكمبوديا وغوام وماليزيا ومنغوليا إلى الدور الثاني.

فيما ما زال القرار معلقاً بخصوص المباراة بين ماكاو وسريلانكا، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقاً) إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، وتنتقل المنتخبات الـ 24 التالية، للمنافسة في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس آسيا، على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.