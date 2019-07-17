حتا يتعادل بأولى تجاربه الودية في صربيا

المصدر: دبي - علي الظاهري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم في نادي حتا، بهدف لمثله أمام فريق بورغا في معسكر الإعداد الخارجي الذي يقيمه الفريق بصربيا، وجاء هدف «الإعصار» في الدقيقة الأولى من المباراة بإمضاء المهاجم سعيد جاسم القادم حديثاً من نادي شباب الأهلي، فيما عادل النتيجة الفريق الصربي في الدقيقة 25. ودفع المدرب اليوناني كريستوس كونتيس بتشكيلتين لإعطاء الفرصة أمام أكبر مجموعة من اللاعبين سعياً إلى رسم ملامح التشكيلة المناسبة للفريق.

وكانت بعثة «الإعصار» غادرت إلى معسكر صربيا الذي يستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل وتضم البعثة 25 لاعباً، إضافة للجهاز الإداري، والجهاز الفني بقيادة المدرب كريستوس كونتيس والمعاونين، كما يرافق البعثة الدكتور أحمد كنجو طبيب الفريق والمدلك رؤوف رقيق.