«البيان الرياضي» يكشف حقيقة إصابة منديز

المصدر: دبي - خالد المهيري

أثار إعلان نادي الوصل عن غياب محترفه البرازيلي رونالدو منديز عن الإمبراطور لمدة 5 أشهر بسبب الإصابة وخضوعه للتأهيل والعلاج الطبيعي.

ورد اللاعب بظهوره في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» وهو يتدرب تدريبات قاسية كنوع من الإعلان عن جاهزيته للعب والمشاركة وعدم احتياجه للراحة عكس ما تؤكد التقارير الطبية، الكثير من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد حميد يوسف مدير فريق الوصل، أنه سيتم الاجتماع مع النجم البرازيلي بوجود طبيب النادي، لشرح وضعه الطبي أكثر، رافضاً التعليق على الفيديوهات التي قام اللاعب بنشرها في «إنستغرام».

وأضاف حميد يوسف، أن التمارين التي قام بها اللاعب في الفيديوهات لا يجب القيام بها في هذه الفترة، لأنها قد تؤثر على إصابته على حسب التقارير الطبية التي تم الاطلاع عليها، مشيراً إلى أنهم في النادي يكنون كل الاحترام والتقدير للاعب.

وقال حميد يوسف، ليس هناك مانع من إعارة منديز ولكن يجب أن يستوفي الفترة الطبية لكي لا تعود الإصابة له مرة أخرى.

وثائق طبية

«البيان الرياضي» بدورها قابلت الدكتور رادو بالغورا المشرف على حالة النجم البرازيلي في نادي الوصل، حيث أطلعنا على الوثائق والتقارير الطبية الخاصة بالجهاز الطبي للإمبراطور وأيضا من الدكتور كارلوس ميندونكا المشرف على حالة اللاعب في البرازيل والتي تثبت حاجته إلى الراحة والتأهيل لمدة 5 أشهر، حتى يستعيد قوته في الملعب.

وقال الدكتور رادو بالغورا في حديث خاصة لـ «البيان الرياضي» أنه في أواخر شهر أبريل الماضي قمنا بعدد من الفحوصات المتعلقة بإصابة النجم البرازيلي في الكاحل الأيمن لقدمه، واكتشفنا أنه يعاني من إصابة تحتاج إلى إجراء عملية جراحية.

وأضاف قائلاً «أطلعنا الإدارة وأيضاً اللاعب على حاجته لإجراء هذه العملية، ويومها أبدى منديز رغبته في إجرائها في بلده البرازيل، لذا قمنا بإرسال التقارير إلى بلده بموافقة الإدارة والجهاز الفني للفريق».

فترة تأهيل

وقال الدكتور رادو بالغورا، إنه عقب إجراء العملية، أكد لنا الدكتور كارلوس ميندونكا في البرازيل حاجة اللاعب إلى فترة تأهيل تشابه الفترة التي أكدنا عليها في النادي مع اختلاف بسيط في العودة إلى الملاعب.

وأضاف: «كما تعلمون الإصابات تختلف من لاعب إلى آخر على حسب الطبيعة الجسمانية وقوة التحمل لذا كانت التوصية من قبلنا بأن تكون فترة الراحة والاستشفاء من الإصابة هي 5 أشهر،عملاً باللوائح المعمول بها في كافة الأندية المحلية والعالمية، ونحن في الجهاز الطبي للنادي حريصون كل الحرص على سلامة كافة لاعبي الفريق».

وقال الدكتور رادو بالغورا إنه فوجئ بعدها بالفيديو الذي قام منديز بنشره على «إنستغرام» والسبب يعود إلى أن هذه التمارين التي قام بها النجم البرازيلي مخصصة للفترة اللاحقة من التأهيل ولا تنطبق على المرحلة الحالية، وهذا قد يؤدي إلى عودة الإصابة وتفاقهما وهي تنطبق على اللاعبين الذين يستعدون للعودة إلى الملعب وليست على حالته الصحية.

وأضاف: «تواصلنا مع الأطباء في البرازيل الذين أكدوا لنا بأنه ليس هناك تغيير في التوصيات التي قاموا بها، مما زاد استغرابنا من قيام لاعب بممارسة هذه التمارين». وقال الطبيب في ختام تصريحه الدكتور رادو بالغورا: «سنقوم عقب التشاور مع إدارة النادي بفحص اللاعب مرة أخرى عند عودته إلى الفريق، وقبل السفر إلى النمسا 22 يوليو الجاري».

ومن جانب آخر، بدأت أول من أمس المرحلة الأولى من تجمع الفريق الأول لـ «الإمبراطور» في مقر النادي بزعبيل والذي تزامن مع إعلان النادي رسميا عن قائمة الفريق الأول، بالإضافة إلى الإعلان رسمياً عن ضم الإكوادوري فيرناندو غايبور المعار لموسم واحد من نادي إنديبندينتي الأرجنتيني.

وبهذا الخصوص، أكد حميد يوسف مدير فريق الوصل، أن اليوم الأول شهد تواجد 24 لاعباً، مع غياب 6 لاعبين نتيجة التحاقهم بمعسكر المنتخب الوطني الأول والأولمبي، بالإضافة إلى تغيب النجم البرازيلي ويلتون سواريز لظرف خاص في البرازيل على أن يتواجد مع الفريق، والحال ذاته مع نجم الفريق فابيو ليما.

وأضاف قائلاً «اللاعبان محمد سرور وسلطان المنذري مستمران في تلقي العلاج من الإصابة، بالإضافة إلى خالد سبيل الذي ينتظر الضوء الأخضر للعودة إلى الفريق عقب الانتهاء من فترة التأهيل».

الخطط المقبلة

وقال حميد يوسف، إن الفريق سيخوض 7 إلى 8 مباريات ودية في المعسكر بجمهورية النمسا، واضعين في الحسبان أكثر من مخطط بحسب نتائج قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في المغرب يوم 27 من الشهر الحالي.

كما تحدث حميد يوسف عن اللاعبين الستة الذين تم تصعيدهم من الفريق الرديف قائلاً «إن المدرب لورينتي ريجيكامب والجهاز المعاون له تابعوا هؤلاء اللاعبين، وقرروا تصعيدهم إلى الفريق الأول».

كما تحدث حميد يوسف عن الفيديو المتداول عن لاعب الوصل السابق وحيد إسماعيل الذي انتقل إلى نادي عجمان، قائلاً:

«نحن نكن كل الاحترام والتقدير للاعب وحيد إسماعيل الذي نتمنى له التوفيق في مسيرته الجديدة، وكذلك نفكر في تكريم اللاعب بعد اعتزاله، ولكن كان هناك سوء فهم والكلام الذي قيل هو غير دقيق وغير صحيح، حيث قدمنا له عرضاً ولكن اللاعب لم يأت، وأكرر مرة أخرى حبنا وتقديرنا لوحيد إسماعيل».