أحمد راشد: أسعى لرد الجميل إلى الوحدة

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

أكد أحمد راشد مدافع فريق الوحدة أن ثقة ودعم سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة محل تقدير وعرفان، مشيراً إلى أنه سيسعى لرد الجميل لقلعة العنابي وتحقيق طموحات إدارته وجماهيره الوفية.

ثقة

وقال تعقيباً على تجديد عقده لمدة 3 سنوات مع العنابي إن ثقة سمو رئيس النادي ومجلس الإدارة تحمله مسؤولية كبيرة قائلاً: الوحدة بيتي الذي تربيت فيه والشعور بالانتماء لهذا الكيان أمر طبيعي، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق أهداف الفريق لاعتلاء منصات التتويج وإسعاد جماهير النادي.

من جهة أخرى تعاقدت شركة الكرة مع الهولندي مارك فوتا لتولي منصب المدير الفني العام لقطاع ناشئي كرة القدم بالنادي، إذ شغل اللاعب السابق لمنتخب هولندا وأندية فينورد منصب المدير الفني لمنتخب هولندا تحت 21 سنة وأندية الإسماعيلي والاتحاد المصريين ومنتخب المغرب الأولمبي، بالإضافة إلى عمله مديراً فنياً لأكاديمية ساوثهامبتون الإنجليزي.

كما تعاقدت الشركة مع المصري إسلام شكري مديراً رياضياً لأكاديمية الوحدة لكرة القدم الاستثمارية اعتباراً من الموسم المقبل.