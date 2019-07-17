اتحاد كلباء يكشف عن حلته الجديدة

المصدر: دبي - علي الظاهري

كشفت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء، عن الحلة الجديدة للفريق الأول للكرة في الموسم المقبل، حيث تم تغيير قمصان اللاعبين من تصميم شركة «ايريا» للملابس الرياضية.

ويتميز «اللوك الجديد» بأنه من لون واحد وهو الأصفر بدلاً من اللونين الأسود والأصفر إلى جانب الطقم الاحتياطي باللون الأحمر وزي حراس المرمى باللون الأزرق الداكن وآخر باللون السماوي. ونال الزي الجديد على إعجاب شريحة واسعة من الجماهير التي أشادت بالهوية الجديدة والتصميم المميز لقمصان الفريق.

وأكد خالد النقبي المدير التنفيذي لشركة الكرة في النادي، حرصهم على إعداد الخطط التطويرية في النادي من بينها استقطاب راع جديد للموسم المقبل بما يساهم في إيجاد موارد مالية جديدة في الجانب الاستثماري، ونجح النادي في عقد شراكات مع بعض الجهات في الموسم الماضي للاستفادة من خدماتها أبرزها قناة الشرقية الفضائية ومستشفى ثومبي وأحد مكاتب المحاماة.

وكشف النقبي عن فتح المتجر الجديد خلال الأسبوعين المقبلين أمام محبي وجماهير النادي، مبيناً أن المتجر نافذة للإطلاع على منتجات النادي وإطلاق البطاقات الموسمية للجماهير الذين تم توفير تذاكر مجانية لهم في الموسم الماضي إلى جانب تقديم بعض الخدمات الأخرى حرصاً على توفير الأجواء المناسبة والمهيأة لمحبي النادي.

من جهة أخرى، منح الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني إجازة لمدة 24 ساعة قبل السفر إلى معسكر النمسا غداً والمقرر أن يخوض فيه الفريق 5 تجارب ودية بواقع 3 مباريات مع أندية سعودية وهي الفتح، والاتفاق، والوحدة، ومباراتين مع فرق قد تكون أوروبية.