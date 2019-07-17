السناني: دورينا في الموسم الجديد.. غير

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توقع خالد السناني حارس مرمى وقائد فريق الظفرة، أن تكون النسخة المقبلة من دوري الخليج العربي الأقوى والأفضل.

وأن تكون الأصعب أيضاً على الجميع، من واقع اهتمام الأندية بالتعاقدات والمعسكرات، بجانب إضافة فئة المقيمين للمشاركة رسمياً في المباريات، ذاكراً أن لاعبي هذه الفئة يمكنهم رفع مستوى الفرق التي يلعبون بها وبالتالي التأثير إيجاباً على كل المنافسات المحلية وخاصة بطولة الدوري.

وحرص قائد الظفرة على الترحيب بكل الوافدين الجدد في مختلف الأندية، متمنياً لهم التوفيق في تقديم مستويات جيدة ترضي تطلعات الجماهير وتساهم في تطوير المنتخبات الوطنية.

مواصلة التألق

وأكد خالد السناني، الذي كان واحداً من النجوم البارزين في الموسم الأخير، أنه يسعى لمواصلة التألق مع بقية زملائه اللاعبين، ذاكراً أن طموح اللاعب لا يتوقف ولا ينتهي بتألقه في أحد المواسم وأضاف:

من الطبيعي أن أجتهد حتى أقدم أفضل بكثير من الذي قدمته سابقاً، هذا ليس هدفاً فردياً ولكنه هدف جميع زملائي اللاعبين القدامى والجدد أيضا الذين يمتلكون رغبة قوية في إثبات أنفسهم بشعار الظفرة بعد الثقة التي توفرت لهم من قبل الإدارة والمدرب.

وأشار السناني إلى أن فريقه بشكل عام يرغب في تقديم الأفضل وتحقيق نتائج مرضية وقال: نشعر أن لدينا الكثير الذي يمكن أن نقدمه خاصة أننا لم نحقق طموحنا في الموسم الأخير رغم نجاحنا في منافسة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بالوصول إلى النهائي لكن كانت هنالك بعض العثرات، حالياً الإدارة والجهاز الفني واللاعبون جميعهم يعملون منذ انطلاق صافرة الإعداد الأولى على الوصول إلى قمة الجاهزية، وتقديم الأداء الأفضل.