استئناف تراخيص الأندية يمنح الترخيص المحلي للظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قررت لجنة الاستئناف الخاصة بتراخيص الأندية منح الترخيص المحلي لشركة نادي الظفرة لكرة القدم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء أول من أمس بمقر رابطة المحترفين الإماراتية برئاسة يوسف الكويتي. حضر الاجتماع كل من نديم الكثيري، محمد السيد، عمر البشر وبدر الحمداني أعضاء لجنة الاستئناف، وفريق عمل تطوير وتراخيص الأندية.

ونظرت اللجنة في الاستئناف الذي تقدمت به شركة الظفرة لكرة القدم حول قرار لجنة التراخيص الابتدائية، وقررت اللجنة قبول الاستئناف ومنح الترخيص المحلي.

وبهذا يصل عدد الأندية التي حصلت على الترخيص المحلي إلى 14 نادياً: شباب الأهلي، العين، الجزيرة، عجمان، الفجيرة، النصر، اتحاد كلباء، الوحدة، الوصل، الشارقة، بني ياس، الإمارات، دبا والظفرة.