10 صفقات للنصر في «الميركاتو»

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعلنت شركة النصر لكرة القدم رسمياً عن الصفقات العشر الجديدة للفريق الأول في الموسم الجديد 2019-2020.

وشملت التعاقدات كلاً من الثلاثي الأجنبي التشيلي استيبان بافيز قادماً من نادي كولو كولو والبرتغالي انتونيو جوزيه كارفالو الملقب بـ «توزي» لاعب فريق فيتوريا غيمارتش، وبراندلي كواس لاعب منتخب كوراساو والقادم من فريق هيراكليس الهولندي، إضافة إلى اللاعبين المواطنين وهم لاعب خط الوسط حسين عبد الله القادم من العين ومدافع اتحاد كلباء يعقوب البلوشي ولاعب الارتكاز مهند خميس من نادي الفجيرة وهزاع سالم القادم من الوصل.

وشملت تعاقدات اللاعبين في فئة المقيمين كلاً من الثنائي البرازيلي جابرييل فالينتيني (19 عاما) القادم من فريق جوفينتود ومواطنه غلوبير دوس سانتوس (19 عاما) مدافع فريق بوتافوغو والتشادي محمد فوساري (19 عاما) القادم من الاتحاد السعودي.