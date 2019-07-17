إسماعيل راشد:معسكر المنتخب مثالي لتحقيق التناغم بين مارفيك واللاعبين

المصدر: النمسا - البيان الرياضي

أعرب إسماعيل راشد مدير منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عن تفاؤله بنجاح المعسكر الحالي للأبيض المقام في مدينة سالزبورغ النمساوية والذي سيستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 والتي ستنطلق اعتباراً من الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

ولفت مدير المنتخب الوطني إلى الأهمية الكبيرة للمعسكر الحالي في ظل قيادة فنية جديدة على رأسها الهولندي فان مارفيك، مشيراً إلى أن المعسكر يعتبر فرصة جيدة لوضع أساس متين لمنتخب يكون قادراً على تحقيق تطلعات الجماهير الإماراتية، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد تواصل العمل على كافة الجوانب الفنية والبدنية والنواحي الخططية وأسلوب وطريقة الأداء واللعب، وصولاً إلى المستوى الذي يُمكن الأبيض من منافسة أقوى المنتخبات في القارة.

وكشف مدير المنتخب أن توقيت المعسكر جاء بتنسيق تام بين اتحاد الكرة والأندية، بعد عقد عدة اجتماعات مع الأجهزة الفنية للأندية، تم خلالها التأكيد والموافقة على أن ينضم اللاعبون أولاً إلى معسكر المنتخب الوطني، على أن يلتحقوا بمعسكرات أنديتهم بعد نهاية الفترة المحددة لإعداد المنتخب.

وتحدث مدير المنتخب عن القرعة التي ستسحب اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، حيث أكد أن وجود الأبيض بالمستوى الأول وعلى رأس مجموعة يمنحه بعض الأفضلية إلا أن ذلك يتطلب الإعداد المثالي للمباريات ومواجهة كل المنتخبات بمختلف المستويات.

ويواصل منتخبنا الوطني تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، حيث يُركز الجهاز الفني على الجانب البدني ورفع معدل اللياقة البدنية للاعبين بشكل تدريجي.