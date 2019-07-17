منتخب الشباب يكمل فحوصاته الطبية في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أنهى منتخبنا الوطني للشباب، أمس الفحوصات الطبية الخاصة باللاعبين، وذلك في المستشفى السعودي الألماني بدبي، تحت إشراف وتنسيق لجنة وإدارة الطب الرياضي باتحاد الكرة، وفقاً لمعايير ومتطلبات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

وتأتي الفحوصات الطبية في إطار حرص الاتحاد على التأكد من سلامة كافة اللاعبين، قبل خوض الاستحقاقات المقبلة سواء بطولة غرب آسيا في فلسطين التي ستقام في الفترة من 22 أغسطس إلى 1 سبتمبر من العام الجاري، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020.

ويواصل أبيض الشباب سلسلة تدريباته اليومية بقيادة المدير الفني الكرواتي ميلين وبمشاركة 30 لاعباً هم: سيف الزعابي، ياسر البلوشي (اتحاد كلباء)، فهد طارش (الإمارات)، سلطان الزعابي، عبدالله الرميثي (بني ياس)، راكان صالح، أحمد المشجري، زايد الزعابي، هزاع سبيت، مبارك سالم، نواف الحارثي، محمد الوافي، أحمد جوهر، عبدالله حسين، أحمد الحمادي (الجزيرة)، علي النقبي (خورفكان)، سلطان الحفيتي (دبا)، مايد الطنيجي (الرمس)، حارب سهيل، عبد العزيز البلوشي، محمد جاسم، حمدان حسن، خليفة عتيق، عبدالرحمن عادل (شباب الأهلي)، عبد الله أحمد، عبيد المهري (عجمان)، عيسى الحراصي (العين)، حمد المقبالي (الفجيرة)، محمد عبد الرحمن (النصر)، شهاب لشكري (الوصل).

واستدعى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للشباب بقيادة المدرب فيردو ميلين، اللاعبين عبيد المهري، وعبدالرحمن عادل للانضمام للمعسكر الداخلي الحالي للمنتخب.