بالفيديو.. النصر يعلن رسمياً عن صفقاته العشر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي النصر رسميا عن تعاقداته الجديدة للموسم المقبل 2019 - 2020، وشملت التعاقدات كل من الثلاثي الأجنبي التشيلي استيبان بافيز قادماً من نادي كولو كولو والبرتغالي انتونيو جوزيه كارفالو الملقب بـ "توزي" لاعب فريق فيتوريا غيمارتش، وبراندلي كواس لاعب منتخب كوراساو والقادم من فريق هيراكليس الهولندي، إضافة إلى 4 لاعبين مواطنين جدد، هم لاعب خط الوسط حسين عبد الله القادم من العين و مدافع اتحاد كلباء يعقوب البلوشي و لاعب الارتكاز مهند خميس من نادي الفجيرة وهزاع سالم القادم من الوصل.

وشملت تعاقدات اللاعبين في فئة المواطنين كل من الثنائي البرازيلي جابرييل فالينتيني (19 عاما) القادم من فريق جوفينتود و مواطنه غلوبير دوس سانتوس (19 عاما) مدافع فريق بوتافوغو والتشادي محمد فوساري (19 عاما) القادم من الاتحاد السعودي.