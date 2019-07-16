اتحاد الكرة ينظم الورشة الثانية للتعريف بمهام وعمل مقيّم الحكام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت إدارة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم الورشة التعريفية الثانية بمهام وواجبات مقيمي الحكام لمباريات المراحل العمرية للموسم الجديد 2019-2020.

وذلك في مقر الاتحاد بدبي بمشاركة مجموعة الحكام الدوليين، والحكام الدوليين المساعدين، والحكام المتقاعدين «الدرجة الأولى».

وقدم الورشة علي الطريفي مدير إدارة الحكام في اتحاد الكرة، والذي تناول خلالها جوانب مختلفة من مهام وواجبات مقيم الحكام لمباريات المراحل العمرية، وعمل المقيم ودوره المكمل للمنظومة التحكيمية كجزء مهم من الطاقم التحكيمي للمباريات.

واستكمل الطريفي في الورشة التي حضرها ما يقرب من 20 حكماً، دور المقيمين في تطوير أداء قضاة الملاعب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، أما الجانب الثاني تعلق بصفات وشخصية المقيم.