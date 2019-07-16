الفجيرة يتعاقد مع الإيفواري مارشال رسمياً

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أعلن نادي الفجيرة ضم الإيفواري مارشال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ليكون الأجنبي الثاني في صفوف النادي بجانب البرازيلي فرناندو غبراييل، وسبق وأن خاض لاعب الارتكاز الإيفواري عدة تجارب مع أندية عربية وخليجية، حيث ارتدى ألوان نادي المريخ السوداني والمالكية السعودي.

ونشر موقع الفجيرة على تويتر صوراً للاعب الجديد إلى جانب فيديو يرحب فيه بمارشال في عرين الذئاب، وعبر اللاعب عن سعادته باللعب في دوري الخليج العربي الإماراتي وبارتدائه شعار الفجيرة، مشيراً إلى أنه سيقوم بتسخير كافة إمكاناته من أجل ناديه الجديد.

وأعرب اللاعب الإيفواري عن أمله في تحقيق طموحات وتطلعات الفريق الفجراوي بالذهاب بعيداً في دوري المحترفين، والحصول على مركز متقدم عندما يحين موعد بدء مسابقة الدوري منتصف سبتمبر القادم.

بدوره رحب عبد الله بن قانون المدير التنفيذي للنادي باللاعب مارشال، متمنياً له التوفيق مع الذئاب، لافتاً إلى أن التدريبات الحالية تشهد إجراء عدة اختبارات لعدد من اللاعبين المقيمين بغية الاستفادة من خدماتهم حال نجاحهم في الاختبارات.

لافتاً إلى أن الإعداد الداخلي يسير وفقاً لما هو مخطط له من قبل الجهازين الفني والإداري، ملمحاً إلى أن المعسكر الخارجي سيستمر لمدة ثلاثة أسابيع يعود بعدها الفجيرة للتجمع من جديد عقب عطلة عيد الأضحى من أجل الاستعداد لبدء الموسم الكروي بمسابقة كأس الخليج العربي التي تنطلق في الثاني والعشرين من الشهر المقبل.

ويتأهب الفجيرة حالياً بقيادة المدرب الجزائري مجيد بوقرة للسفر إلى معسكر التشيك يوم 18 الجاري، حيث تقرر خوض عدد من المباريات التجريبية مع فرق تشيكية وأخرى عربية تقيم معسكراتها هناك. تجدر الإشارة إلى أن الفجيرة تعاقد حتى الآن مع خمسة لاعبين مواطنين هم محمد سالم الظاهري، وعبد الله صالح، وخليفة خاطر، وبلال يوسف، وأحمد الزيودي، إلى جانب تجديد عقود كل من أحمد موسى، وإبراهيم المنصوري، وهلال سعيد.