علي كانو: قرارات جريئة وراء البقاء الأول

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد علي كانو رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي اتحاد كلباء، أن التحدي ما زال مستمراً أمام «النمور» بعد تحقيق البقاء لأول مرة في تاريخ مشاركاته الـ 5 بدوري المحترفين، وقال إن مجلس الإدارة يتطلع إلى توفير جميع متطلبات النجاح للفريق الأول من أجل تحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي وتقديم مشاركة تليق باسم النادي.

مشيراً إلى أن مجلس الإدارة الجديد، بدأ المهمة في توقيت متأخر نسبياً بعد انطلاقة الموسم العام الماضي، وحرص على حسم العديد من الملفات واتخاذ القرارات الجريئة التي شكلت صدمة للشارع الرياضي إلا أنها أثمرت عن البقاء في دوري الخليج العربي.

وأضاف كانو لـ «البيان الرياضي»، أن النادي أنهى الموسم الماضي بـ«صفر» ديون، وتغيير مدرب الفريق البرازيلي جورفان فييرا، وتعيين الإيطالي فابيو فيفياني إلى جانب إعادة النظر في ملف المحترفين، خاصة بعد اكتشاف أن العناصر التي تم اختيارها لا تتناسب مع المعايير والمواصفات المطلوبة.

إمكانيات

وأفاد كانو بأن مجلس الإدارة عندما تولى المهمة انصب تركيزه على شقين، الأول فني يتمثل في توفير جميع الإمكانيات للفريق الأول للكرة وجانب آخر هو إداري عبر توفير مقومات النجاح للفريق الفني، مشيداً بمساندة الجماهير للفريق ودعمهم المعنوي للفريق في الفترة الماضية.

وكشف كانو عن أنهم بدأوا التفكير والاستعداد بقوة للموسم الجديد منذ بداية الدور الثاني في النسخة الماضية للدوري، وتم الاجتماع مع الجهاز الفني لمعرفة أهم احتياجات الفريق، مشيراً إلى أن جميع التعاقدات الأخيرة جرت بعناية وفق حاجة الفريق ورؤية واختيار المدرب الإيطالي فابيو فيفياني.

اللاعب المقيم

وأبدى كانو رأيه حول إلغاء شرط الإقامة، وقال إن نادي اتحاد كلباء يبحث عن أفضل العناصر أسوة ببقية الأندية في دورينا، والعمل جارٍ من أجل استقطاب لاعبين مقيمين مميزين حسب الاشتراطات والقوانين التي نصت عليها اللائحة سواء كان هذا اللاعب متواجد في الدولة أو انتدابه من الخارج، معتبراً أن المواهب أصبحت عملة نادرة.

واستطرد: هناك مخاوف من تأثير إلغاء شرط الإقامة وزياد اللاعبين الأجانب على اللاعبين المواطنين، ولكن لا خوف على المنتخب الوطني لأن لديه طريقة أخرى للإعداد والمواهب.

الأجنبي الرابع

أكد علي كانو، أن الإدارة لن تستعجل في عملية التعاقد مع المحترف الرابع، خاصة وأن المدرب سيدرس المركز الذي يحتاجه الفريق خلال فترة المعسكر الخارجي في النمسا، وستتم المفاضلة بين استقطاب لاعب مهاجم وآخر مدافع، وإن كانت الأنظار موجهة نحو أكبر للتعاقد مع مدافع.