حكم «فار» ثالث لتقليل أخطاء التسلل

المصدر: دبي - العوضي النمر

بعد أن تعددت الأخطاء التحكيمية خلال المواسم الماضية، خاصة فيما يتعلق بحالات التسلل، مما كان لها تأثير سلبي على نتائج المباريات، قررت لجنة الحكام قي اتحاد الكرة، دراسة فكرة.

إضافة حكم ثالث لتقنية الفيديو خلال الموسم المقبل، لتولي مهمة رصد حالات التسلل للحد من تأثيرها السلبي، ولتوفير مزيد من التركيز للحكمين الآخرين المتواجدين داخل عربة النقل الخاصة بتقنية الفيديو لمراقبة باقي حالات اللعب، خاصة التي تحدث داخل منطقة الجزاء.

والتي تعد من أكثر مناطق اللعب التي تحدث فيها مخالفات تكون نتيجتها مؤثرة غالباً في سير المباريات، وستقوم لجنة الحكام بتجربة الفكرة الجديدة خلال معسكر الحكام الذي سيقام في ألمانيا بداية من 27 يوليو الجاري قبل تعميم التجربة في دوري الخليج العربي الموسم المقبل.