دو لاليغا بطل كأس إيبيريا في إسبانيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مركز دو لاليغا للكفاءات العالية، عن تتويج فريقه لفئة تحت 14 عاماً، ببطولة كأس أبطال إيبيريا، أحد أكبر بطولات الأكاديميات الشبابية المُجمعة في العالم، والتي أُقيمت العام الحالي في إسبانيا في الفترة بين 9 و13 يونيو 2019.

جمعت البطولة عدد من أفضل الأكاديميات من أوروبا والأمريكتين وآسيا وأفريقيا، وأتاحت الفرصة للاعبي كرة القدم الشباب فرصة التباري ضد أقوى الأكاديميات في العالم وذلك في أجواء تنافسية استثنائية.

شارك في البطولة فرق من البرازيل وإسبانيا وفرنسا والبرتغال والسويد والولايات المتحدة وكندا وأوكرانيا ومصر والمغرب والمجر، قبل أن يفرض فريق دو لاليغا للكفاءات العالية، سيطرته على البطولة، ويعود إلى الإمارات بالكأس بطلاً متوجاً.