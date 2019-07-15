91 صفقـة تنعش سوق الانتقالات الصيفية في دورينا

المصدر: دبي - عدنان الغربي وعلي الظاهري-دبي - البيان الرياضي

أنعشت 91 صفقة أبرمتها أندية دوري الخليج العربي سوق الانتقالات الصيفية بعد فترة تميزت بالهدوء والركود في الشهر الماضي، وشملت الصفقات انتقالات اللاعبين المواطنين والأجانب والفئات الجديدة، وخاصة المقيمين الذين أصبحوا في قلب اهتمام الأندية بعد إلغاء شرط الإقامة السارية لفترة لا تقل عن 3 سنوات.

ومع بدء العدّ التنازلي لانطلاقة الموسم الكروي 2019-2020 بدأت تتشكل ملامحه شيئاً فشيئاً على مستوى المنافسة على اللقب، ويبدو أنه سيكون موسماً ساخناً والأقوى في زمن الاحتراف لعاملين رئيسيين، الأول لوجود أسماء محترفين أجانب على مستوى عالٍ في الأندية التي تراهن على المنافسة مثل العين والشارقة والنصر، وثانياً بفضل فئة المقيمين الذين سيشكلون ورقة رابحة ونقطة قوة لبعض الأندية التي استقطبت أسماء صاعدة كبيرة من دوريات قوية مثل البرتغال والبرازيل والسعودية.

ويعد انتقال البرازيلي كايو كانيدو من الوصل إلى العين صفقة الموسم الجديد من ناحية قيمتها المالية التي بلغت 6 ملايين دولار إضافة على كونه أحد الأسماء المهمة في دورينا.

نشاط كبير

وفي قراءة لقائمة التعاقدات، هناك 7 أندية تميزت بنشاطها الكبير وأبرمت بين 9 و11 صفقة إلى غاية الآن، يتقدمها اتحاد كلباء بتعاقده مع 11 لاعباً، هم يعقوب الحوسني وناصر عبد الهادي وياسين البخيت وخالد شماريخ وإبراهيم خميس والتوغولي بينيل ملابا وسعيد المنهالي ووليد عمبر وعبد السلام محمد والمدافع البرازيلي كايندرو سانتوس ومانع البارود.

ونادي النصر الذي ضم إلى صفوفه ما لا يقل عن 10 لاعبين هم التشيلي استيبان بافيز لاعب نادي كولو كولو، بـ2,1 مليون دولار و البرتغالي انتونيو جوزيه كارفالو الملقب بـ «توزي» لاعب فريق فيتوريا غيمارتش والذي سيشغل مركز صانع الألعاب، وبراندلي كواس لاعب منتخب كوراساو والقادم من فريق هيراكليس الهولندي، إضافة إلى 4 لاعبين مواطنين جدد هم لاعب خط الوسط حسين عبد الله القادم من العين و مدافع اتحاد كلباء يعقوب البلوشي ولاعب الارتكاز مهند خميس من نادي الفجيرة وهزاع سالم القادم من الوصل.

ونجح العميد في ضم 3 لاعبين مميزين في فئة المقيمين وهم الثنائي البرازيلي جابرييل فالينتيني(19 عاماً) القادم من فريق جوفينتود و مواطنه غلوبير دوس سانتوس (19 عاماً) مدافع فريق بوتافوغو والتشادي محمد فوساري (19 عاماً) القادم من الاتحاد السعودي الذي يعد أحد أبرز اللاعبين الصاعدين في دوري الرديف السعودي.

وتعاقد الوصل مع 10 لاعبين، يتقدمهم البرازيلي ويلتون سواريز هداف الشارقة السابق ومواطنه لوكاس جلفاو القادم من فريق انغلوشتاد الألماني وحبوش صالح في صفقة انتقال حرّ من بني ياس، والاكوادوري فيرناندو جايبور وحارس المرمى محمد البيرق وحميد سالمين وعبد الرحمن المهري و3 لاعبين في فئة المقيمين هم الأرجنتيني خواكين بيريز و الغاني بشير الحسن والبرازيلي ناثان فيليبي.

الأندية الصاعدة

وتعاقد نادي خورفكان الصاعد إلى دوري المحترفين مع 10 لاعبين أيضاً هم علي حسين وحارس المرمى محمد يوسف وحمد المازمي وحسن أمين وأحمد حبوش وجوهر أحمد وحارس المرمى سعيد المسماري، وأحمد دادا وأحمد عيسى وعادل سبيل.

ولم يختلف حال حتا الصاعد بدوره إلى المحترفين عن حال خورفكان، فقد ضم الإعصار 10 لاعبين لغاية الآن، هم وليد أحمد وسبيل غازي والبرازيلي كلايتون سانتوس وأحمد مال الله والسوداني وليد سراج من فئة مواليد الدولة، وحارس المرمى زايد الحمادي وعبد الله كاظم ويوسف سعيد وسعيد جاسم والبرتغالي ريكاردو فالينتيني.

تحركات واسعة

ويأتي الظفرة من ضمن الأندية التي تميزت بتحركاتها الواسعة في سوق الانتقالات مبرماً 9 صفقات تشمل البرازيلي جواو بيدرو والهولندي ميخائيل روزفيل وفهد خلفان والتوغولي اكورو يبلالي والعماني عمران الجساسي من فئة مواليد الدولة ومحمد سيف ومسعود سليمان والمصري حسن سامح في فئة المقيمين وراشد مهير

وتعاقد بني ياس مع 9 لاعبين حتى الآن، هم محمد هلال وسالم عبد الله والبرازيلي جواو فيكتور والجنوب افريقي أياندا باتوسي وسلطان الشامسي والبرتغالي لويس سيرجيو (مقيم) وشاهين سرور ولويز انطونيو القادم من الشباب السعودي وعيسى المازمي.

وضم العين إلى صفوفه 6 لاعبين جدد هم، محمد جمال والبرازيلي كايو كانيدو القادم من الوصل والذي يعد أعلى صفقات الموسم حتى الآن بـ6 ملايين دولار، والتوغولي لابا كودجو والجزائري عبد الرحمن مزيان ومحمد هلال ومحمد شاكر.

صفقات

وأنهى الفجيرة 5 صفقات إلى غاية الآن بتعاقده مع ياسر سالم ومعتصم ياسين وعبد الله صالح ومحمد الظاهري وأحمد سليمان، فيما دخل عجمان سوق الانتقالات بـ4 صفقات بعدما ضم على صفوفه كل من المالي تونغو دومبيا القادم من العين والغاني وليام أوسوا والنيجيري غودوين مينشا ومحمد إبراهيم وتعاقد الوحدة مع الثلاثي المكون من البرازيلي ادرواردو فولتان والحسين صالح القادم من النصر والأرغوياني نيكولاس ميليسي المعار من الظفرة ومثله فعل الشارقة الذي أنهى تعاقده مع الثلاثي سالم سلطان ومحمد عبد الباسط وطارق الخديم.

تعاقدات

وأعلن الجزيرة عن تعاقده رسميا مع الثنائي سلطان الغافري القادم من الوحدة والبرازيلي كينيو لاعب فريق بيراميدز المصري فيما لم ترتبط أي أخبار عن تعاقدات شباب الأهلي الذي يستعد لضم 3 لاعبين أجانب بعدما قرر استمرار لاعبه لوفانور وعدم تعاقده مع لاعبين مواطنين.

5 أندية تكمـل عقد الرباعي الأجنبي

أكملت 5 أندية حلقة اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي استعداداً للموسم الجديد، فيما لا تزال 9 أندية تبحث عن لاعب واحد أو لاعبين اثنين.

ويأتي العين في مقدمة الأندية التي استكملت عقد اللاعبين الأجانب بعدما قام بتجديد تعاقده مع الياباني شيوتاني لمدة عامين منذ مايو الماضي، وتعاقده مع الجزائري عبد الرحمن مزيان والتوغولي لابا كودجو والبرازيلي كايو كانيدو لتعويض رحيل الثلاثي السويدي ماركوس بيرغ والبرتغالي روبن روبيرو والبرازيلي كايو فرنانديز.

وأغلق الوحدة بدوره قائمة لاعبيه الأجانب التي تضم كلاً من الأرجنتيني سيباستيان تيغالي المستمر مع العنابي منذ 6 سنوات والأورغوياني نيكولاس ميليسي والبرازيلي ليوناردو دي سوزا والكوري ريم تشانغ.

وأكمل النصر عقد لاعبيه الأجانب رغم أنه لم يعلن رسمياً عن ذلك، وتضم قائمته الإسباني ألفارو نيغريدو الأجنبي الوحيد المستمر من الموسم الماضي، إضافة إلى تعاقده مع الكوراساوي براندلي كواس القادم من فريق هيراكليس الهولندي والبرتغالي توزي لاعب فريق فيتوريا غيمارتش، ولاعب الارتكاز التشيلي استيبان بافيز.

كما أنهى الوصل تشكيل الرباعي الأجنبي المكون من البرازيلي فابيو ليما ومواطنيه ويلتون سواريز ولوكاس جالفاو والأكوادوري فيرناندو جايبور الذي سيخلف البرازيلي رونالدو مينديز الذي تم الاستغناء عنه لحاجته إلى راحة طويلة.

والتحق نادي عجمان بالأندية التي أنهت تعاقداتها مع اللاعبين الأجانب بعدما ضم إلى صفوفه كلاً من المالي تونغو دومبيا القادم من العين والغاني وليام أوسوا والنيجيري غودوين مينشا واستمرار لاعبه السابق فاندر فييرا.

بحث

ويبحث نادي الشارقة بطل الدوري عن بديل لمهاجمه البرازيلي ويلتون سواريز بعدما قرر الاحتفاظ ببقية لاعبيه الأجانب للموسم الماضي الذين لعبوا دوراً مهماً في تتويجه باللقب.

ويسعى الفجيرة للتعاقد مع ثلاثي أجنبي جديد لتعويض خروج البرازيلي صامويل روزا وعمر كوسكو والجزائري محمد بن يطو، في المقابل ينتظر الظفرة إتمام صفقة لاعب أجنبي واحد إلى جانب كل من الهولندي مخائيل روزفيل والبرازيليين دييغو ريغوناتو وجواو بيدرو.

إنهاء

وأنهى اتحاد كلباء تعاقده مع لاعبين اثنين فقط هما الأردني ياسين البخيت القادم من دبا الفجيرة والتوغولي بينيل ملابا مهاجم فينيلو الهولندي، فيما أنهى حتا تعاقده مع لاعبين اثنين هما البرازيلي كلايتون سانتوس والبرتغالي ريكاردو فالينتيني.

ويسعى بني ياس للتعاقد مع لاعب واحد لاستكمال عقد لاعبيه الأجانب بعدما قرر الإبقاء على مهاجمه وهدافه الإسباني بيدرو كوندي وضمه البرتغالي لويز أنطونيو والجنوب أفريقي أياندا باتوسي، ومن المنتظر أن يتعاقد شباب الأهلي الذي أبقى على لاعبه لوفانور مع لاعبين آخرين في حال قرر الإبقاء أيضاً على الأرجنتيني ماورو دياز الذي يشارك مع الفريق في المعسكر الخارجي حالياً.