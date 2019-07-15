الوحدة يخسر أمام جرافشاب الهولندي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة برباعية نظيفة أمام جرافشاب الهولندي في التجربة الودية الرابعة التي خاضها العنابي مساء أول من أمس ضمن معسكر الإعداد الخارجي المقام حالياً في هولندا ويستمر حتى 20 يوليو الجاري استعداداً للموسم المقبل.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني افتتح رالف سيونتجين أهداف الفريق الهولندي في الدقيقة 50، وأضاف محمد حمودي الهدف الثاني لجرافشاب بعدها بثلاث دقائق، وفي الدقيقة 73 سجل تيد فان دي بافرت الهدف الثالث لفريقه، قبل أن يضاعف البديل يوسف الجبلي النتيجة ويحرز الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

قدم الوحدة أداء جيداً في شوط المباراة الأول بعدما دفع المدير الفني الهولندي موريس شتاين بتشكيلة مكونة من محمد الشامسي في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي الدفاع محمد برغش وحمدان الكمالي وماجد عبد الله سالم وحسين عباس، وفي الوسط طحنون الزعابي ونيكولاس ميليسي وشانغ وو ريم وليوناردو دي سوزا وخليل إبراهيم، وفي الهجوم الأرجنتيني تيجالي.

وحرص شتاين على اللعب بالتشكيلة الأقرب للعناصر الأساسية من أجل اختبار الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر السعودي يوم 5 أغسطس المقبل في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، ونجح الفريق في الظهور بشكل طيب في الشوط الأول إلا أن الأداء تراجع في الشوط الثاني بعدما لعب الوحدة بعشرة لاعبين عقب طرد خليل إبراهيم في الدقيقة 53 نتيجة تدخل قوي مع أحد لاعبي الفريق الهولندي.

وكان الوحدة قد لعب ثلاث مباريات ودية في معسكر هولندا حيث فاز بثلاثية على فريق أكاديمية جلوبال الهولندية، وتعادل سلبياً مع توينتي في الودية الثانية، ثم تعادل في التجربة الثالثة مع فريق في سي إس بثلاثة أهداف لكل منهما، إذ من المقرر أن يخوض الفريق وديتين قبل ختام المعسكر، على أن يلعب الفريق مع الاتحاد السعودي 30 الجاري عقب عودته إلى أبوظبي في بروفة أخيرة قبل مواجهة النصر السعودي.