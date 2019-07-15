جوجاك والبخيت يغيبان عن تجمّع كلباء

المصدر: كلباء - علي الظاهري

دشن الفريق الأول لكرة القدم في نادي اتحاد كلباء، تجمعه الأول على ملعبه الفرعي، أول من أمس، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي فابيــو فيفاني، بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة علي كانو ونائبه محمد عبيد اليماحي وبقية أعضاء مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم.

بداية

وشهد التجمع الأول تواجد 23 لاعباً من بينهم المحترف الجديد التوغولي بينيل ملابا مهاجم فريق فينلو الهولندي، إلى جانب اللاعبين المواطنين الآخرين الذين تم التعاقد معهم في الفترة الماضية، فيما غاب عن ضربة البداية المجري بالازس جوجاك والأردني ياسين البخيت بسبب الارتباط مع برنامج منتخبي بلديهما إلى جانب غياب حمد الحمادي وعمر الخديم. كما أبعدت الظروف الصحية اللاعب ماجد راشد الذي أجرى عملية جراحية في الأنف إثر إصابة تعرض لها في نهاية الموسم الماضي.

وشارك الجميع في قطع الكعكة التي أهداها الجمهور للاعبين قبل انطلاق التدريبات وسط أجواء مفعمة بالفرحة والسعادة. وسيواصل الفريق تحضيراته الداخلية قبل السفر إلى المعسكر الخارجي يوم الخميس المقبل الموافق 18 يوليو الجاري، والذي سيخوض فيها عدداً من التجارب الودية قبل العودة إلى الدولة لاستئناف التدريبات بعد عيد الأضحى المبارك.